Ordenan la retirada inmediata de este famoso chocolate en España y otros dos alimentos más

Las retiradas del mercado de productos alimentarios que interesan al consumidor están motivadas por una ampliar variedad de razones. Las más apremiantes tienen que ver con los riesgos para la salud detectados en controles, tanto en los de autocontrol que realiza la propia empresa como los efectuados por las distintas autoridades de los estados miembros de la Unión Europea. A las alertas alimentarias así emitidas en el último mes se suman otras puramente comerciales, en las que el consumible se retira porque no va a cumplir las expectativas del cliente.

Dentro de la primera categoría de alertas, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente de los ministerios de Consumo y Sanidad, alertaba a mediados de agosto un fallo en el etiquetado en español de las tabletas de chocolate Milka MMMAX Luflée Caramel. Además de ordenar la retirada, recomendaba a aquellas que personas con alergia o intolerancia a cualquiera de los ingredientes de este producto que pudieran haberlo adquirido anteriormente que se abstengan de consumirlo.

La AESAN explicaba que había tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación procedente de las autoridades sanitarias de Madrid. Según la información disponible, la distribución inicial había sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Cantabria, Madrid y Comunidad Valenciana. No obstante, no se descartaban las redistribuciones a otras comunidades autónomas.

[Las tres comidas de los aviones que los médicos en España piden evitar a toda costa]

La empresa, en un comunicado sobre el incidente, solicitaba a los clientes la devolución del producto en los lineales de las tiendas en los que fue adquirido para proceder a un reembolso. "La compañía ha detectado que, debido a un error de envasado, se ha utilizado en algunas unidades de este lote un envoltorio correspondiente a los mercados de Hungría, República Checa, Eslovaquia, Alemania y Austria, en lugar del correspondiente al mercado de España", explicaban.

"Dichas tabletas cumplen con las normas y estándares de calidad y seguridad, pero, al no estar etiquetadas en español, no es fácil reconocer los alérgenos en los idiomas que no están incluidos en las mismas". Por este motivo, la compañía instaba a aquellas personas con alergia a la lecha, soja o avellana a que no optaran por su consumo.

Por su parte, la AESAN recordaba que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para la población que no sea alérgica o intolerante a alguno de los ingredientes de este producto.

En lo referente a las retiradas por resultados insatisfactorios en la producción del alimento, la cadena de supermercados de origen alemán Aldi comunicaba hace escasa semana en su página web la retirada de todos sus establecimientos del entrecot de vaca raza rubia gallega El Mercado, aunque sin dar detalles concretos del motivo.

"La distribuidora sólo ha informado que la retirada de este alimento se produce porque no cumple con los estándares de calidad exigibles para su comercialización", recogía entonces FACUA. "Así lo han expresado en el comunicado que han trasladado a los consumidores: "Informamos a nuestros clientes de que retiramos de la venta este producto, ya que no cumple con los estándares de calidad definidos", explica la marca".

La misma distribuidora emitió otro comunicado hace unos días en el que también informaban de la retirada de otro de sus productos por el mismo motivo: The wonder nuggets 'My Veggie Day'. En este caso, el lote del producto afectado era el 23202, con fecha de caducidad del 26 de agosto de 2023.

"Ni la distribuidora, ni las autoridades de Consumo han notificado una alerta alimentaria relacionada con este entrecot retirado de la comercialización. Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido el producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan lo antes posible y procederán al reembolso del importe correspondiente", concluía el aviso de FACUA-Consumidores en Acción.

Sigue los temas que te interesan