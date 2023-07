Un fumador acaba con la lengua cubierta de 'pelo verde' por no lavarse los dientes: el caso clínico

Si, normalmente, te saltas el cepillado de la lengua cuando te lavas los dientes, es posible que este caso clínico te vuelva un obseso de esta práctica. Tal y como recoge la revista científica The New England Journal of Medicine, un hombre de 64 años que vive en Ohio (Estados Unidos) se presentó en la consulta de su médico con una especie de pelo verde adherida a su lengua. De hecho, aunque el caso es muy impactante se trata de una condición conocida y que lleva un nombre tan apropiado como síndrome de la lengua peluda.

Pero ¿cómo es posible que una lengua rosada termine teniendo este aspecto? Cuando la higiene bucal de una persona es mala, consume demasiado tabaco o, incluso, café o té o está tomando algunos medicamentos, como antibióticos, puede producirse este cambio en el aspecto de las papilas filiformes de la lengua. Estas papilas no albergan el sentido del gusto, pero recubren la lengua y ayudan a limpiar la boca. Cuando se desencadena este síndrome, estas papilas de forma cónica se alargan y se tiñen, haciéndolas parecer pelo.

Según la Academia Americana de Medicina Oral (AAOM, por sus siglas en inglés), lo que desencadena este desagradable síndrome es una acumulación de queratina, que es la proteína que podemos encontrar también en el pelo. Las papilas se vuelven más largas, no se desprenden como deberían y quedan acumuladas en ellas comida y bacterias. Aunque no lo creas, la AAOM categoriza este síndrome como relativamente común y calcula que afecta aproximadamente a un 13% de la población.

Con pelos en la lengua

En concreto, el hombre de Ohio —que no ha sido identificado— es fumador y, además, antes de acudir a su médico había estado tomando un antibiótico durante un total de 21 días para tratar una infección en las encías. Los científicos que recogieron este caso, achacan a la combinación de estos factores como la causa por la que apareció este síndrome de la lengua peluda: una mala salud bucal de base, con un hábito de consumo de cigarrillos y, además, la toma de un antibiótico que puede empobrecer el microbioma de la boca.

Aunque padecer un síndrome de la lengua peluda es muy llamativo y desagradable, se trata de una condición temporal y que no tiene tratamiento, más allá de la mejora de la higiene bucal de quien está afectado. En este caso, los médicos recomendaron a este paciente que dejara de fumar y que se cepillara la superficie de la lengua cuatro veces al día. Seis meses después de haber llegado a consulta, la lengua de este paciente volvió a su estado normal. Ahora bien, el hombre confesó no haber dejado de fumar en ese tiempo.

La lengua del hombre afectado con el síndrome de la lengua peluda. The New England Journal of Medicine

El síndrome de la lengua peluda tiene, sin duda, una apariencia muy desagradable, pero ¿se trata de una enfermedad dolorosa? "No suelen experimentar síntomas, pero de manera ocasional puede haber una sensación de quemazón en la lengua asociada a las bacterias y a las levaduras acumuladas. Los individuos con lengua peluda pueden también padecer náuseas y cosquillas en el paladar cuando tragan. Pueden aparecer halitosis y un sentido del gusto anormal", resume la AAOM.

Un foco de bacterias

Para hacernos una idea, las papilas filiformes suelen medir aproximadamente un milímetro, pero con el síndrome de la lengua peluda pueden alcanzar una longitud de 2,5 centímetros. Debido a este llamativo incremento, los médicos no necesitan tomar una biopsia para poder diagnosticar esta enfermedad. Lo que aporta el color a este pelo —que, en el caso del hombre de Ohio, era verde— son los restos y la infección que se hayan producido en el tejido. De hecho, se han observado otros casos de síndromes de lengua peluda de color amarillo o marrón.

Hace algo más de un año, la revista científica Journal of the American Medical Association (JAMA) recogió otro caso de este síndrome en un hombre de 50 años que, en su caso, presentaba un pelo de color negro y, en algunas zonas, amarillento. Si bien es cierto que este síndrome puede aparecer a cualquier edad, la AAOM reconoce que, como en estos dos casos, es más frecuente en hombres maduros. En este otro caso, los científicos que recogieron su caso también observaron que los síntomas desaparecieron cuando mejoró sus hábitos de higiene.

Por suerte, el síndrome de la lengua peluda se puede prevenir fácilmente si mantenemos una buena higiene bucal. La AAOM recomienda que "cepillar la superficie de la lengua con un cepillo de dientes sea parte de las actividades diarias de limpieza bucal". Si eres de los que sienten arcadas con esta práctica, el organismo americano sugiere que utilices un cepillo más pequeño y que tenga una cara trasera pensada para esta función.

