'Barbies' en la escuela para "educar en la empatía": el proyecto que indigna a los psicólogos en Reino Unido

Muñecas Barbie con proporciones realistas, con síndrome de Down, que se desplazan en silla de ruedas y por supuesto de todos los orígenes étnicos y condiciones posibles. En los últimos años, la icónica figura de Mattel ha hecho frente a las críticas por inculcar expectativas irreales a las niñas durante décadas para abrazar la diversidad. Hasta el punto de enviar gratuitamente muñecos a las escuelas de Reino Unido que lo solicitan dentro de un programa para "educar en la empatía", y que los especialistas denuncian como "márketing encubierto".

Según un artículo que publica la prestigiosa revista médica The BMJ y firma el investigador Hristio Boytchev, la iniciativa 'Escuela de Amistad de Barbie' ('Barbie School of Friendship') ya está en activo en 700 escuelas británicas, y ha podido involucrar a 150.000 alumnos. Los centros reciben un lote de doce muñecos de ambos sexos, de una diversa representación de razas y aspectos, incluyendo figuras con discapacidades. Adjunta una guía para practicar juegos de roles que reproducen situaciones sociales, pero también publicidad de productos de la marca.

Según la compañía juguetera, el patrocinio del programa se justifica por los "grandes beneficios" para el desarrollo infantil que ha demostrado tener el juego simbólico con muñecos. Sin embargo, los especialistas recogidos por el artículo denuncian la falta de rigor en el diseño del programa, que podría tener efectos contraproducentes como la perpetuación de los "estereotipos de género". Califican de "preocupante", además, que una empresa comercial infiltre libremente su producto en el currículo educativo.

"Este proyecto me hace sospechar que puede tratarse de una explotación", afirma la psicoterapeuta Philippa Perry, especializada en educación infantil. "Me resulta ligeramente repulsivo". Mark Petticrew, profesor de Evaluación de Salud Pública en la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical, califica la iniciativa sencillamente de "alarmante". Su compañera May van Schalkwyk denuncia la "enorme" presencia de marca a la que se está exponiendo a los alumnos. "Las entidades comerciales no están especializadas en la salud o la educación, sino en maximizar beneficios".

Las escuelas que se han acogido al programa, como la Escuela de Primaria Lord Blyton en Tyne and Wear (cerca de Newcastle), alegan que la empresa ha aportado recursos gratuitos. "Considerando la falta de fondos escolares, siempre es positivo", recalcan desde el centro. Además, el programa aporta estudios derivados de una colaboración de cinco años entre la compañía y la Universidad de Cardiff. Estos destacan que jugar con muñecas Barbie fomenta una mayor actividad cerebral y un uso del lenguaje para describir emociones superior en comparación a jugar con videojuegos.

Sin embargo, la propia investigadora principal detrás de ambas publicaciones, la doctora Sarah Gerson, matiza la relevancia de su colaboración. Aunque califica los resultados como "interesantes", considera que declarar que "jugar con muñecas como Barbie ofrece grandes beneficios" como hace Mattel a los padres es "un poco fuerte". Consultada por BMJ como revisora de los estudios, la psicóloga Franziska Korb de la Universidad Tecnológica de Dresde confirmó que la metodología de los estudios era "correcta", pero inválida para determinar el desarrollo conductual y a largo plazo.

Consultado por Boytchev, el Departamento de Educación de Reino Unido rehusó confirmar si habían revisado previamente el programa, argumentando que las escuelas británicas tienen "autonomía para introducir cualquier material educativo que consideren apropiado". Por su parte, la portavocía de Mattel remitió a The BMJ un clipping con testimonios anónimos de profesores elogiando la diversidad de los tipos de cuerpos, tonos de piel y la diversidad general de las muñecas. Tanto, afirma la empresa, que están considerando expandir el proyecto a otros mercados.

