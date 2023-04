María, la abuela que gestó y parió a su propio nieto: el polémico caso que sacudió Portugal

La actriz Ana García Obregón ha reconocido que el esperma que se ha utilizado para la gestación subrogada de su hija adoptiva pertenece, en realidad, a su hijo Álex Lequio, fallecido víctima de un sarcoma de Ewing en mayo de 2020. "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta", ha confesado en una entrevista a la revista ¡Hola!.

Una situación similar se produjo en el año 2017 con la primera gestación subrogada en Portugal. Aunque en esta ocasión el suceso era un tanto más enrevesado, pues la gestante —de 50 años de edad— del recién nacido era la madre de la donante del óvulo y la suegra del joven que había practicado la inseminación artificial; es decir, era la abuela del niño que acababa de dar a luz.

Uno de los motivos que permitió que este hecho ocurriera fue la aprobación en 2016 de una ley que permitía la gestación subrogada en este país para mujeres sin útero o que sufran alguna lesión o dolencia que les impida quedarse embarazadas. Isabel cumplía con este requisito, ya que a sus 30 años se había quedado sin útero a consecuencia de una endometriosis.

No puede existir, eso sí, una compensación económica para la gestante, a quien sí es posible abonarle los gastos sanitarios que ocasione durante los nueve meses de embarazo. Tampoco deben tener una relación de subordinación económica con la pareja beneficiaria a no ser que la gestante sea un familiar, como fue el caso de Isabel.

Gestación a los 50

"No dejo de temblar. Me encuentro en medio de un torbellino de emociones que no puedo describir". Así de entusiasmada se mostró Isabel en declaraciones al medio portugués Expresso después de que el Consejo Nacional de Procreación Asistida (CNPMA) aprobara por unanimidad la primera gestación subrogada en su país.

La historia llamó aún más la atención al desvelarse que el vientre de alquiler iba a ser el de María, la madre de Isabel. Ésta no dudó en expresar también su alegría al citado medio luso tras la aprobación del CNPMA: "Es un acto de amor. Quiero dar a mi hija la oportunidad de tener hijos. Si yo puedo, ¿por qué no voy a darle esa oportunidad?".

El doctor Juan José Espinós, especialista en endocrinología reproductiva y presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), reconoce a este periódico que se trata de "un caso polémico" en el que se deberían valorar los riesgos de morbimortalidad materna y fetal para determinar si es éticamente reprobable o no. "No sólo es un riesgo para la gestante, sino también para el recién nacido".

Espinós plantea que se puede llevar a cabo siempre y cuando la mujer presente un buen estado de salud, pese a tener una edad en la que los embarazos ya son considerados de riesgo. "En España las técnicas de reproducción asistida se permiten hasta los 50 años. Por tanto, si aquí favorecemos que una mujer se quede embarazada a esa edad, ¿por qué no lo van a favorecer en Portugal?", expone el presidente de la SEF.

En este sentido, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) presentó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados su nuevo Código de Deontología Médica en el que rechaza la gestación subrogada cuando haya contraprestación económica, pero acepta aquella altruista "siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor". Eso sí, no se plantea en el documento la hipótesis de que una mujer utilizara el esperma de su hijo fallecido para la gestación.

Espinós no cree que en este país vayamos a presenciar un caso como el ocurrido en el país vecino. "A tenor de la opinión actual del Comité de Bioética de España, dudo mucho que éticamente se permitiera una situación así en un futuro próximo". Aclara que sus palabras son a nivel personal, y no institucional.

Entiende que se trata de una problemática que depende de la ética y de la legislación existente en cada país. "Si todo el mundo se hubiera encaminado hacia la misma dirección, quizás podemos pensar que en España lo estamos haciendo mal. Pero no es así, en algunos países no hay ni regulación al respecto".

Esperma congelado de fallecidos

En Estados Unidos uno de los casos que sentó un precedente fue el del cadete de la academia militar de West Point, Peter Zhu, fallecido a los 21 años en un accidente de esquí. Sus padres consiguieron que, durante la operación para la donación de órganos, el semen de Zhu se guardara en un banco de esperma.

El juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, John Colangelo, dictaminó que los padres de Zhu pueden decidir qué hacer con el esperma de su hijo, incluso si se usa con "fines procreativos". Esta declaración se produjo pese a que el cadete no dejó por escrito sus intenciones reproductivas.

Un año antes la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva elaboró un documento con recomendaciones éticas en el que precisamente solicitaban que el varón fallecido dejara por escrito su voluntad de que el semen congelado se empleara con dichos fines. Además, indicaron que las peticiones se debían atender únicamente cuando procedieran de la pareja.

Este es uno de los requisitos que se plantea en la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida que se aprobó en España en 2006. Aunque no basta con realizar un testamento ológrafo, como ha sucedido en el caso de Obregón. Y es que el material reproductor se puede utilizar en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar únicamente a la pareja del fallecido.

