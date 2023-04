"Sin pareja nadie tiene la patria potestad sobre el semen", dice el presidente de la sociedad de fertilidad

El nacimiento de Ana Sandra Lequio Obregón está abriendo cada vez más melones espinosos. Primero fue el de la gestación subrogada. Ahora, tras la revelación de que el semen utilizado en la inseminación es el de Álex Lequio, fallecido en 2020, el número de cuestiones éticas, bioéticas y legales se ha disparado.

Ana Obregón anunciaba la semana pasada que había sido madre por gestación subrogada, a los 68 años. Su presunta hija había nacido en Miami, pues en España es ilegal este procedimiento. El reciente Código de Deontología Médica también lo rechaza cuando hay contraprestación económica, no así si se trata de un acto altruista y preserva "la dignidad de la mujer y el interés superior del menor, con la regulación oportuna y el control de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida".

Este miércoles hemos sabido que su hija es en realidad su nieta: para la inseminación utilizó el semen de Álex Lequio, el hijo de Obregón que sufrió un sarcoma de Ewing y murió en 2020, que estaba conservado en Nueva York, donde había sido tratado de su enfermedad. Su testamento ológrafo dejaba claro el deseo de Lequio de tener descendencia. Sin embargo, en España el semen no puede conservarse más allá de los 12 meses, lo que también suscitaría problemas. Y no sólo eso, pues la única persona que puede utilizar el esperma congelado es la pareja del fallecido.

EL ESPAÑOL ha hablado con Juan José Espinós, especialista en endocrinología reproductiva y presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), sobre estas cuestiones y las implicaciones médicas y éticas del affaire Obregón. Antes de contestar a nuestras preguntas, comenta entre risas que lleva "dos semanas sin parar" desde que Ana Obregón apareciera por primera vez en la portada de la revista del corazón.

Desde el punto de vista científico, ¿se puede utilizar el esperma de una persona fallecida?

Claro, a nivel médico no hay ningún problema. Se trata de un problema que, en realidad, depende de la ética y la legislación vigente en cada país. Por ejemplo, en España el caso de Ana Obregón no es posible. En primer lugar, porque la gestación subrogada es ilegal; y segundo, porque las muestras, tanto ovocitos como espermatozoides, de personas que ya han fallecido sólo podrían ser utilizados por sus parejas y durante un período que no exceda el año, tal y como señala la ley. Ese período es prorrogable teóricamente si la persona acude a la jurisprudencia para intentar alargarlo por las causas que estime oportunas. Y será un juez el que dictamine si este período se puede alargar.

Además, en nuestro país la donación de semen se realiza de manera anónima, por lo que tampoco sería posible que Ana Obregón hubiera utilizado el esperma congelado de su hijo para la gestación. Lo cojas por donde lo cojas, un caso como éste es imposible que suceda en España.

¿Tienen constancia de que en España exista algún caso de inseminación post mórtem?

Yo no tengo constancia. De lo que sí que tengo constancia que ha habido casos es de embriones. Que una pareja tenga embriones congelados, y uno de los miembros de la pareja fallezca, y su viuda haya querido utilizar los embriones. Yo he tenido un caso de esto. Aunque es factible que alguien, por razones oncológicas, haya congelado semen y esa persona haya decido realizar una inseminación o la obtención de embriones con el semen de esa pareja, siempre y cuando existe el consentimiento y sea la pareja. Y si no tienes pareja, olvídate. Nadie tiene la patria potestad.

En el 'caso Obregón' parece que no queda nadie por enterarse en España.

Claro, este caso ha tenido repercusión porque es mediático, pero lo llega a hacer otra persona y nadie se entera. Y encima no para de dar exclusivas en la portada de ¡Hola!. Ya sabemos cómo ha pagado este niño.

En la entrevista asegura que su hijo quería tener un niño.

Sí, no descarto que aún tenga la osadía de realizar otra gestación subrogada. Estoy seguro de que hay embriones congelados porque cuando generas embriones no generas uno porque puede ser que la paciente no se quede embarazada a la primera. Por tanto, estoy seguro de que en Estados Unidos tienen embriones congelados.

En este sentido, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) presentó el pasado jueves el nuevo código deontológico en el que aceptan la gestación subrogada altruista.

Creo que se trata de dos cuestiones distintas. En lo que respecta a la gestación subrogada, sí que creo que es un tema que debería discutirse porque hay un porcentaje de casos en los que existe un vacío en nuestra legislación y en cuanto a lo que la medicina puede ofrecer. Son aquellas mujeres que han perdido su útero o que por una enfermedad genética no tienen. En estos casos, la subrogación no está permitida en España. Por otra parte, desde un punto de vista práctica, el trasplante uterino no se lleva a cabo.

Evidentemente necesitamos una salida. Se debe discutir también si la gestación únicamente se realiza sin ánimo de lucro, como plantean algunos de los partidos del Gobierno. Uno de los argumentos principales de quienes están a favor de esta práctica es la utilización del cuerpo como un instrumento. Pero la pregunta sería ¿cuántas gestantes subrogadas podemos encontrar que esto lo hagan por amor al arte?

¿Cree que se puede aceptar, desde un punto de vista ético, un caso como el de Ana Obregón en España?

Es una cuestión que en algunos países no está legislado y que no es exactamente igual en la mayoría de países. Porque si todo el mundo llevara una línea concreta... Pero no es así. La ética abarca muchos ámbitos de la vida, desde la moral a la religión. Conociendo las opiniones del Comité de Bioética de España, que asesora al Gobierno, dudo mucho que éticamente una situación de este tipo se vaya a permitir en un futuro próximo.

Es una opinión personal, no institucional. Como Juan José Espinós, creo que éticamente hay muchas cosas a discutir. En primer lugar, habría que discutir la edad de la futura madre. O la que teóricamente va a ser su tutora. Ya no sé si llamarle madre o abuela. Para empezar, esto ya es cuestionable. Va a vivir en una familia bien y cargada de millones y de atenciones, pero cuando esta criatura tenga 10 años, Obregón va a tener 80. Si es que está viva entonces, claro.

También hasta qué punto es ético que el semen de una persona que no está aquí, que sólo tenemos la palabra de su madre. Bueno, él quería ser padre. Pero, ¿quién ha dicho que se pudiera utilizar su semen para crear una criatura donde no va a estar su futuro padre?

