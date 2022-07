A la hora de perder peso "contar con un buen asesoramiento es fundamental”

María, a sus 24 años, luce una nueva y estupenda figura gracias a Naturhouse. Viajamos hasta Málaga para que nos explique en primera persona su proceso de dieta y mantenimiento.

María Isabel, ¿preséntate a los lectores?

Tengo 24 años, soy peluquera y me gusta mucho viajar... Actualmente, y como muchos jóvenes, vivo con mis padres.

En cuanto a comidas, ¿cuáles son tus hábitos habituales? Por ejemplo, ¿te gusta cocinar o no lo haces normalmente?

Sí me gusta y lo hago normalmente. Entre semana me hago la comida en casa y como en el trabajo; los fines de semana suelo comer fuera con mi pareja.

María, antes de su pérdida de peso.

¿Haces deporte?

Tengo un trabajo algo sedentario y en mi tiempo libre entre semana hago deporte cuando puedo, de lunes a viernes. Básicamente spinning y ejercicios para fortalecer.

María, ¿siempre habías tenido sobrepeso?

No, yo siempre había sido una niña delgada.

¿Y cómo fue que contactaste con Naturhouse?

Pues tengo unos cuatro familiares que habían probado antes el método, hace

muchos años. A todos ellos les fue muy bien y por eso me decidí a probarlo... y ¡superbien!

¿Te fue fácil seguir las pautas de este método?

La verdad es que sí, nunca lo hubiese imaginado, ya que mi forma de vida no

tiene nada que ver con la de ahora.

¿Perdiste más de 16 kilos en tan sólo unos meses? Es casi increíble... ¿cómo lo has logrado?

Pues la verdad es que las dietas y pautas que te ofrece el método Naturhouse son muy variadas. Lo he hecho todo como me enseñaba Reme y, gracias a los valores que me enseñaron mis padres de que hay que ser constante en la vida, lo conseguí.

¿Te está siendo fácil mantenerte en tu peso?

Pues sí, ahora estoy en la fase de mantenimiento del método Naturhouse, la más importante para no volver a recuperar los kilos perdidos. Hago un seguimiento mensual con Reme, mi asesora, quien me sigue dando orientaciones y buenos consejos sobre cómo mantener mi peso. Tener un buen asesoramiento es fundamental para mantenerse.

Tenemos entendido que, incluso ahora, has llegado a perder algún kilo más…

Al acabar la dieta, como, en definitiva, aprendes a comer mejor, la verdad es que perdí un poco más... Ahora estoy estabilizada y me veo fenomenal así.

¿Cómo han reaccionado tu familia, amigos y compañeros a tu nueva imagen?

Todo el mundo se quedaba asombrado de ir viendo el cambio físico

Ahora usas 3 tallas menos, imaginamos que también habrá cambiado mucho tu forma de vestir...

La verdad es que sí. Ahora suelo usar ropa más ajustada, ya que me favorece más, o por lo menos así me veo yo.

Y, por último, ¿a quién recomiendas este método?

Lo recomiendo a todo el mundo que no esté contento con su estado físico. Si realmente se quiere perder peso, con Naturhouse se puede –siempre digo

que mi ejemplo es bueno–. Antes yo no comía nada de verdura ni fruta, y ahora no pueden faltar en mi día a día

María González Salazar (Málaga) Edad: 24 años Profesión: Peluquera Peso inicial: 82,1kg Peso actual: 65,2kg Ha perdido: 16,9kg Ha bajado 3 tallas

