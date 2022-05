Alerta sanitaria: retirada total de estos populares cosméticos por la infección de una bacteria

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, informa de la retirada emprendida a instancias de la propia empresa fabricante de varios lotes de productos cosméticos y de higiene. El motivo es la detección "del microorganismo Pseudomonas aeruginosa, uno de los principales riesgos en todo el mundo de infección bacteriana, por lo que "se recomienda a los hospitales y usuarios finales de los productos que no los utilicen".

Según explica AEMPS, la agencia regulatoria ha tenido conocimiento del incidente "a través de varias alertas europeas comunicadas por el Sistema de Intercambio Rápido de Información de la Unión Europea (RAPEX)". Se trata, precisa, de "medidas voluntarias adoptadas por la empresa MSL SOLUTION PROVIDERS LIMITED con respecto a varios productos cosméticos contaminados por la bacteria Pseudomonas aeruginosa".

"Esta bacteria puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con un sistema inmunitario debilitado", prosigue el aviso de la AEMPS. Se trata de una de las seis especies que la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) identificó como especialmente peligrosas, debido a su virulencia y a sus posibles mecanismos de resistencia a múltiples fármacos. Agrupadas bajo el acrónimo ESKAPE, se trata de Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter spp.

Según el comunicado, los cuatro productos distribuidos en España y notificados en las alertas europeas RAPEX son: Oasis Shampoo Cap Unperfumed ; Oasis Shampoo Cap Perfumed ; Oasis Bedbath ; Perfumed Oasis Bedbath Unperfumed. Sin embargo, "la empresa MSL SOLUTION PROVIDERS LIMITED, situada en Irlanda, como persona responsable de los productos, ha adoptado como medida voluntaria la recuperación no solo de los productos contaminados, sino también de todos los productos cosméticos potencialmente afectados y fabricados en la misma planta de VERNACARE LIMITED, en Reino Unido".

La empresa Prim S.A., que distribuye en España en centros hospitalarios, productos procedentes de MSL SOLUTION PROVIDERS LIMITED," ha adoptado como medidas voluntarias la retirada de los productos del mercado y la recuperación de las unidades que ya habían sido puestas a disposición de los usuarios finales", aclara AEMPS. A continuación, se adjunta listado facilitado por Prim, S.A. de los productos afectados:

BB08UP Toallitas Oasis® No perfumadas; CBC025 Toallitas Conti® ; CWF050L Toallitas Conti® Húmedas ; MBB08UP Toallitas Oasis® No perfumadas ; RSC553 Paños con barrera Conti® ; RSC605A Guantes Oasis® ; RSC905UP Gorro de champú Oasis® sin perfume ; RSC913NM Toallita Oasis® No perfumada ; SC01UP Gorro de champú Oasis®.

Las medidas adoptadas han sido comunicadas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, para su difusión y actuaciones oportunas, explica la agencia reguladora." La AEMPS recomienda a los consumidores o profesionales que usan estos productos, y que dispongan de alguna unidad de los mismos, que no la utilicen y que se dirijan al lugar donde la adquirieron para su devolución".

Además, la AEMPS "recomienda a los centros hospitalarios que dispongan de alguna unidad de estos productos que no la utilicen y que se dirijan al distribuidor que los suministró". La denominación original de los productos afectados por la alerta es la siguiente: Oasis Maceratable Bedbath – Perfumed ; Oasis Maceratable Bedbath – Unperfumed ; Oasis Washmitt – Unperfumed ; Oasis Washmitt – Perfumed ; Conti Flushable Skin Cleansing Wet Wipes ; Conti Continence Care Skin Cleansing Wipes ; Conti Patient Cleansing Wet Wipes ; Conti Skin Cleansing Wet Wipes ; Conti Continence Care 3% Dimethicone Barrier Cloth.

Sigue los temas que te interesan