Perder peso de manera controlada y eficaz: “He conseguido estar como quería y verme bien”

El caso de Isabel puede ser un espejo para muchas madres de familia con hijos pequeños (3 en su caso), que trabaja fuera de casa, siempre atareada y con prisas, que acaba acumulando kilos y descuida su alimentación. Hasta que... dijo basta y llegó a Naturhouse.

Isabel, ¿quien te habló de Naturhouse?

Una compañera del gimnasio que me comentó que a ella le había funcionado muy bien el Método y llegó a perder 29 kilos.

¿Por qué querías perder peso?

Porque después de tener tres hijos ya acumulaba bastantes kilos de más y, por mucho ejercicio que hacía, no los conseguía perder. Entendí que hacía falta algo más. Ayuda externa.

¿Que te pareció este Método al principio?

Muy bien. Yo llegué a Naturhouse muy concienciada y con muchas ganas, así que me pareció bastante sencillo de seguir y también las pautas que me propuso Juan, mi asesor. Enseguida fui consciente de los errores que cometía en mi alimentación diaria y no me supuso ningún problema rectificarlos.

Ello te ha llevado a perder 15,8 kilos en 3 meses y medio. Es muy rápido. ¿Cómo crees que lo has logrado tan fácilmente?

¡Porque soy muy cabezota! Jajaja. Imagino que no ha sido un único factor, sino la combinación de varios: la eficacia de la dieta, el ejercicio diario y también que mi metabolismo ha sido generoso y ha reaccionado muy bien, bajando de peso de manera rápida y constante.

Es verdad también que durante los pocos meses que duró la dieta, en ninguna ocasión hice ninguna excepción ni me la salté. He sido muy disciplinada en ese aspecto porque estaba realmente deseando perder peso.

¿Ha cambiado tu forma de comer?

Sí, por supuesto. Ahora ya sé qué alimentos puedo comer a diario, cuáles de vez en cuando, y aquellos que no me benefician y que es mejor comer solo de manera excepcional.

¿Te está siendo fácil mantenerte en tu peso?

La verdad es que sí. Ahora que sé cómo debo comer, se ha convertido en algo que ya he interiorizado y no me supone ningún problema. Eso y beber mucha agua ya forman parte de mi rutina diaria.

"Recomiendo Naturhouse a quien quiera perder peso de manera controlada y eficaz"

¿Cómo han reaccionado tu familia, amigos o compañeros a tu nueva y espectacular imagen?

En general muy bien. Se alegran mucho por mí porque he conseguido estar como quería y verme bien.

Sabemos que te gusta mucho practicar deporte… ¿Te ayuda estar más delgada a hacer más actividad física?

Sí, esto es una de las cosas que he notado muchísimo después de perder peso; ha disminuido mucho el cansancio a la hora de hacer ejercicios, sobre todo de resistencia. Antes no podía aguantar todas las repeticiones que me marcaban los monitores y ahora no tengo absolutamente ningún problema para seguirlas.

Por último, ¿a quién recomiendas el Método?

A toda aquella persona que no esté cómoda con su cuerpo y quiera perder peso de manera controlada y eficaz.

Isabel May ha perdido más de 15kg. Singrima Films.

Isabel May Sánchez (Vinaroz, Castellón) Edad: 39 años Profesión: Sector limpieza Peso inicial: 76,3kg Peso actual: 60,5kg Ha perdido: 15,8kg Ha bajado de la talla 44 a la 36 en tres meses y medio

