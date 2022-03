Los casos de gripe se disparan en España tras el descenso de la sexta ola y la relajación de medidas

"Todos los indicadores de vigilancia indican un aumento en la circulación de virus gripales". El último informe semanal del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda se muestra contundente: los casos de gripe han repuntado en nuestro país en los últimos 15 días.

Este sistema es el que se pretende aplicar, ampliado y corregido, a la vigilancia de la Covid. De momento, solo participan las comunidades de Andalucía, Cataluña, Extremadura y La Rioja, así como la ciudad autónoma de Melilla. De 52 muestras recogidas han dado positivo 14: no parecen números muy impresionantes, pero indican una positividad del 26,9%, cuando en lo que va de temporada (desde octubre de 2021) esta es del 6,7%. Es decir, cuatro veces superior.

La Covid, por el contrario, presenta una positividad en la vigilancia centinela del 7% en la última semana, por el 11% desde el pasado octubre. El virus respiratorio sincitial, que se disparó al comienzo del otoño, sin embargo, ahora no ha aparecido en ninguna de las muestras analizadas.

El jueves de la semana pasada, el consejero catalán de Salud, Josep Maria Argimon, ya advirtió de que la incidencia de la gripe –que ya había hecho acto de aparición con casos esporádicos en otoño e invierno– comenzaba a subir "de manera vertical".

Evolución de la gripe en la temporada 2021-2022. Instituto de Salud Carlos III

El repunte de este virus no se está dando solo en las comunidades que forman parte del sistema centinela (de hecho, este sistema está pensado para que las muestras recogidas ofrezcan una imagen fidedigna sobre lo que ocurre en todo el país). Según la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, la región ha entrado en un periódico epidémico de gripe por primera vez desde el inicio de la pandemia, con 64 casos por cada 100.000 habitantes, que aumentan hasta los 180 en la población de entre 0 y 4 años.

En la Comunidad de Madrid, en la última semana contabilizada se han notificado 122 casos, que son 30 más que la semana anterior, y un acumulado de 2.601 casos en lo que va de temporada. La positividad desde octubre es del 1,9%, mientras que la de la ultima semana asciende a 14,3%.

"Es un poco raro que empiece tan tarde la gripe", comenta Juan Antonio Sanz Salanova, especialista en Medicina Preventiva del Hospital Comarcal de Laredo y portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria.

"En los dos últimos años prácticamente no ha habido casos y ahora, por ejemplo, en Navarra hay más ingresos por gripe que por Covid". El médico cree que se debe a la relajación de medidas de prevención frente a la Covid, como el uso de mascarillas en interiores. "Al final, el mecanismo de transmisión es el mismo para ambas enfermedades".

Descenso de la inmunidad

Tras no tener casi casos notificados a lo largo de la pandemia, el virus de la influenza hizo una tímida aparición este otoño e invierno, repuntando en las últimas semanas del año: la vigilancia no centinela –es decir, que sus números no son representativos de todo el territorio nacional, aunque participan más comunidades– detectó más de 600 casos en las semanas 50 y 51, para descender a números mínimos a medida que la sexta ola se expandía. En la primera quincena de marzo, los casos notificados han vuelto a dar un respingo sin aviso previo.

Para Sanz Salanova, el hecho de haber estado dos años sin apenas gripe es otro factor para la aparición de brotes ya que "la no incidencia de la gripe probablemente haya conllevado un descenso de la inmunidad". Apoya esta hipótesis en el hecho de que es en los menores de edad donde se está viendo un mayor repunte, "ya que no han tenido un contacto previo y son un grupo más sensible".

La coordinadora del Grupo de Vacunas de la Sociedad Española de Epidemiología, Ángela Domínguez, hace ver que los casos de gripe han aumentado cuando ya no había una presión de contagios tan grande por parte del SARS-CoV-2. "Aunque ha habido casos, es poco probable que una persona que contacta con la Covid lo haga también con la gripe, lo que ha hecho que esta no circulara tanto".

El nivel de contagios de Covid actuales tampoco es bajo. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, que publicó el pasado viernes, la incidencia acumulada a 14 días es de 445,80 casos por 100.000 habitantes, un número muy alto antes de la llegada de la sexta ola.

Sin embargo, la gripe ha encontrado su hueco por la relajación de las medidas para contener la Covid que, en la práctica, también afectaban al resto de las infecciones respiratorias, apuntas ambos médicos.

Aunque el fin de la mascarilla obligatoria en interiores no se ha decretado aún, los dos constatan una relajación, de forma que su uso es menos estricto en espacios cerrados como bares y restaurantes. El fin de otras medidas como la limitación de los aforos en la hostelería y en los eventos puede haber favorecido este repunte a pesar de mantenerse la obligación de la mascarilla.

Por eso, Domínguez cree que, antes de levantar la mascarilla obligatoria, sería prudente mantenerla en espacios cerrados hasta que su fin parezca seguro. "Pienso que sería preferible mantenerlas en espacios cerrados".

A pesar de este repunte de casos de gripe en una época donde no acostumbra a tenerlos (el momento más duro es la segunda mitad de enero y el mes de febrero), la epidemióloga no cree que exista un riesgo de 'desestacionalización' de la infección, es decir, que esta se manifieste en otras épocas del año debido a la ocupación de su espacio natural por parte del SARS-CoV-2.

"Hay dos factores: la circulación de los virus de la Covid y la prevención a través de medidas no farmacológicas", explica. "Ahora mismo, sería prematuro decir que, con estos datos, podemos adelantar que la epidemia de gripe circulará más tarde. Habrá que ver cómo circulan otros virus respiratorios".

Por su parte, Juan Antonio Sanz cree que "podría ser" que la gripe se desplazara, pero "no es lo más probable porque las agrupaciones de personas se dan en invierno". Recuerda, por cierto, que la epidemia de gripe A de 2009 "se dio a finales de verano".

Una vacuna poco efectiva

De las muestras de gripe procedentes de la vigilancia no centinela en la última semana, 343 pertenecen al linaje A(H3N2), del llamado grupo Bangladesh. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, este grupo "ha demostrado ser antigénicamente diferente al grupo al que pertenece el virus que se ha utilizado para elaborar la vacuna de la temporada 2021-22".

También se han caracterizado 19 virus A(H1N1), del grupo Guandong, y 3 virus del tipo B, todos del linaje Victoria, uno de los grupos representados en la vacuna actual. A pesar de que la vacuna ha errado parte de su diana, el último informe epidemiólogico semanal de vigilancia indica que no se han detectado mutaciones asociadas a resistencia a los antivirales de uso frente a la gripe, como oseltamivir (el famoso Tamiflú), zanamivir o baloxavir.

España no está sola en el repunte de la gripe. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades indica, en su último informe, que los siguientes países han notificado una actividad gripal extendida o de intensidad media: Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Kazajstán, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia y Escocia, en Reino Unido.

La gripe en Europa está creciendo "pero permanece en niveles más bajos que antes de la pandemia de Covid-19". Países Bajos, Francia, Hungría, Eslovenia, Dinamarca, Suiza y Luxemburgo tienen una positividad por encima del 30%. El tipo A (H3) es el dominante en el continente y el causante de las hospitalizaciones informadas.

Resultados preliminares de la efectividad frente a infección de la vacuna en Estados Unidos durante esta temporada ofrecen un escaso 16%. La OMS actualizó el mes pasado su recomendación sobre la vacuna, pero el ECDC recomienda a los médicos el tratamiento temprano con antivirales en grupos de riesgo.

