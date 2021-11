Las vacunas dividen a España en las UCI: un 70% de jóvenes sin vacunar; un 30% ancianos crónicos

Tras un último mes vacilante, los datos de incidencia de la Covid muestran claramente una tendencia ascendente que hace a los expertos en epidemiología y salud pública torcer el gesto.

A pesar de que el cambio propuesto por la Ponencia de Vacunas de subir los umbrales de incidencia para clasificar el riesgo de la pandemia se corresponde con el efecto de las vacunas sobre la hospitalización y las UCI, varias comunidades han comenzado a ponerse nerviosas y plantear ciertas medidas, como el pasaporte Covid, como forma de controlar la pandemia y animar a los no vacunados a inmunizarse.

Desde que la incidencia comenzó a subir claramente en la penúltima semana de octubre –este martes la tasa ha ascendido seis puntos, hasta los 88,65– se han contabilizado más de 47.000 contagios y cerca de 500 muertes. Los grupos de edad más afectados han sido los de 30 y 40 años, con 7.125 y 8.666 infectados, respectivamente, según los informes semanales que publica el Instituto de Salud Carlos III (el último es del 10 de noviembre).

Estos dos grupos de edad tienen una particularidad. El de entre 30 y 39 años es el que menor porcentaje de la población tiene vacunado: un 76,9%, a pesar de que desde julio pueden acceder a la inmunización. El de 40-49 tiene un 87,3% vacunado, más que el resto de franjas por debajo, pero son 7 puntos porcentuales menos que el grupo de 50 a 59 años.

Esta sexta ola del coronavirus se asemeja a la quinta en que los contagios se están acumulando en las poblaciones no vacunadas. Así, hay más infecciones en la población infantil, hasta los 10 años –que no tienen vacuna aprobada para ellos de momento– que en los preadolescentes y adolescentes entre 10 y 19 años: 5.122 frente a 4.377.

Vacunados y no vacunados

Así, aunque el Ministerio de Sanidad no recoge la proporción de contagiados vacunados y no vacunados, hay comunidades que sí lo están indicando, como Madrid, que indica que, en la última semana contabilizada (la del 10 de noviembre), el 51,5% de los ingresos en hospital no estaba vacunado, una desproporción respecto al 22,3% de la población total de la comunidad que no tiene las dos dosis.

Sin embargo, esta sexta ola tiene sus propias características. Ya nadie duda de que la efectividad de las vacunas decae con el paso de los meses y la tercera dosis ya ha llegado a 2,6 millones de mayores de 70 años, que fueron vacunados en su mayoría en los 5 primeros meses del año, pero todavía quedan más de 4 millones por inmunizar.

Esto se está notando en que el número de ingresos hospitalarios diarios está por encima de las altas desde principios de mes y, aunque nadie espera que el ritmo de hospitalización crezca de la misma forma que los contagios, las UCI ya han comenzado a notar, en estos primeros momentos de la sexta ola, un aumento en la presión, con dos comunidades (Aragón y La Rioja) que superan el 10% de sus camas ocupadas por pacientes Covid.

La confirma Carola Giménez-Esparza, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, Semicyuc. "Evidentemente, al haber aumentado el número de contagiados y el número de ingresos hospitalarios en España por Covid-19, se ha incrementado también, de forma paralela, el número de pacientes ingresados en UCI, que puede llegar a ser hasta el 20% de los ingresos hospitalarios, aunque con un decalaje de unos días".

Es en las UCI donde se está mostrando la realidad de la Covid-19 en el país: "El porcentaje de no vacunados en este momento está en torno al 70%", afirma Giménez-Esparza. Esta realidad también apunta a una brecha en la población en cuidados intensivos, dos Españas claramente diferenciadas.

En los no vacunados "se trata de pacientes de todas las edades, aunque normalmente más jóvenes que los vacunados, que se han negado a recibir la vacuna y que muchos de ellos son pacientes previamente sanos", sin patologías previas que puedan agravar la enfermedad ni factores de riesgo como puede ser la obesidad.

Se trata de algo apuntado también por los informes del Instituto de Salud Carlos III, que indican que "el número de casos hospitalizados, ingresos en UCI y defunciones a partir de los 40 años descienden de forma considerable en los dos últimos periodos respecto a los previos".

En los pacientes vacunados predomina otra realidad, la de personas mayores de 70 años que fueron vacunadas hace meses, "son inmunodeprimidos, con patologías de base (cardíaca, respiratoria, etc.) y otros factores de riesgo asociados" tales como hipertensión arterial, obesidad o diabetes, "que los hace más vulnerables a una nueva infección", indica Giménez-Esparza.

A la vista de lo que está ocurriendo ahora mismo, la intensivista no descarta que ocurra un nuevo colapso de las UCI por la suma de los casos de Covid y otras infecciones respiratorias que desaparecieron durante el invierno pasado pero que ya han hecho acto de aparición en las últimas semanas.

"Es nuestra mayor preocupación ya que habitualmente en invierno el número de ingresos en UCI, debido a otras patologías respiratorias tales como la gripe, neumonías, etc. aumenta y puede llegar a ocupar muchas de nuestras camas", apunta la vicepresidenta de Semicyuc.

Si a eso se suma un número importante de pacientes con Covid-19 "las UCI pueden estar muy ocupadas, aunque sea en menor medida que en las olas anteriores, y de nuevo el sistema sanitario se puede ver debilitado".

