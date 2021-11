El aviso de Margarita del Val sobre la sexta ola: "Todos nos infectaremos tarde o temprano"

La viróloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Margarita del Val afirma que aunque "todas las personas se van a infectar antes o después por Covid-19", en los vacunados "supondrá un refuerzo de la inmunidad", ya que "puede refrescar y ampliar la memoria inmunitaria, dando a conocer al organismo más proteínas de las 25 existentes en el virus", por lo que "estaremos protegidos durante más tiempo y blindados ante las variantes que puedan surgir".

Del Val ha señalado en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, que las vacunas "no son esterilizantes, no protegen de la infección", remarcando que "son muy potentes y es de esperar que la pauta administrada sea la completa y que si se producen infecciones sean mucho más leves". "La tasa de infección de personas vacunadas es relativamente importante, pero son casos leves o asintomáticos".

Ha explicado que el virus "sigue circulando", subrayando que ante la infección, "para los no vacunados, la situación sigue siendo de gran riesgo personal, como lo era antes", mientras que "el panorama es optimista y favorable para los más de 40 millones de españoles que han recibido la vacuna".

En esta línea, ha precisado que esta diferencia "se nota en las UCI", donde "la mayoría de personas son no vacunadas", aunque "entran algunas que si tienen las dosis, porque no es infalible".

Sobre la sexta ola, la científica ha destacado que "habrá más casos cuanto más frío haga; lo importante es ver si son graves o no, hay que ver cómo va avanzando y seguir con cautela". Preguntada por la vacunación a "los reacios", Del Val ha puesto de relieve que "más que hacer campañas, es necesario entender los casos individuales, y es difícil ir uno a uno".

La viróloga ha resaltado la situación en la Comunidad de Madrid, "que refleja al resto de España", advirtiendo que "hay personas que no han ido a vacunarse porque no tienen acceso tan fácil a las mismas, porque no pueden faltar un par de días al trabajo a causa de las molestias o no pueden concertar una cita". "Hay que llegar a esas personas, es un esfuerzo mutuo", ha apostillado.

"Hay otro grupo que no están vacunados, a lo cuales quiero darles seguridad, porque la vacuna está funcionando y aporta tranquilidad, salud y planes de futuro, que se den cuenta a lo que están renunciando", ha añadido.

A este respecto, ha apuntado que "las personas de alto riesgo por encima de 60 años tienen una situación vacunal muy alta, mejor que en otros países europeos". "Queda menos del dos por ciento por vacunar, pero estos tienen un riesgo muy alto -19 de cada 20 fallecidos en la pandemia en España pertenecen a este grupo de edad- por lo que hay que insistir en que lo hagan", ha insistido.

Sobre los adultos menores de 60 sin vacunar, ha recalcado que "tienen que darse cuenta de que existe el interrogante de las secuelas, el poscovid". "Entre ellas se pueden numerar la falta de memoria, cansancio, fatiga y otros problemas que son achaques de la vejez y surgen temprano cuando se pasa la enfermedad", por lo que "animo a este sector de la población a que se vacunen y superen el miedo y la reticencia", ha concluido.

