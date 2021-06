Los 5 factores clave que provocan que te salgan ojeras, según el doctor Ruiz: más allá del sueño

Una de las cosas que más tememos sobre nuestra imagen es la aparición de ojeras y de bolsas porque pensamos que no tienen remedio y porque, en el fondo, demuestran que estamos cansados e incluso más envejecidos. No obstante, la falta de sueño no es la única responsable de su aparición.

En una entrevista, el doctor en Medicina y Cirugía y dermatólogo oncológico y estético, el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez manifiesta que hay varios factores que pueden favorecer la aparición de ojeras y no solo está el sueño, como todos pensamos.



Así, y para mejorarlas, el ponente habitual de la Academia Americana de Dermatología apunta a las siguientes seis mejores recomendaciones son:

1.Evitar el alcohol. Con frecuencia, el alcohol produce ojeras y retención de líquido en los párpados. Además, evitar tomar alcohol produce una pérdida de peso inmediata.

2.Evitar frotarse los párpados. El roce produce engrosamiento de la piel y pigmentación de esta piel tan delicada.

3.Hidratar la piel diariamente. La hidratación de la zona mejora el aspecto de la piel y reduce el picor. Son interesantes, por estudios que lo avalan, los contornos que contienen vitamina K, cafeína, extractos de té y retinol.

4. Dormir las horas necesarias. La falta de sueño es una de las causas más frecuentes de ojeras.

5. Usar gafas de sol y cremas de protección en la zona. El sol pigmenta la zona de la ojera.

6. Si tienes pérdida de volumen, es decir, si la zona de la ojera está hundida, prueba a inyectarte un poco de ácido hialurónico en la zona. Mucho cuidado con inyectar demasiado ya que el ácido hialurónico atrae el agua y podemos empeorar las bolsas.



Preguntado sobre si las bolsas y ojeras son lo mismo, el dermatólogo precisa que la bolsa es "la formación de pequeños abultamientos debajo de los párpados inferiores", y que se producen porque la grasa que está debajo del ojo se hernia, es decir, que pasa de dentro de la órbita a fuera de la misma, produciendo un abultamiento de la zona. "Por ello, cuando el cirujano opera bolsas, lo que en realidad hace es reposicionar esa grasa y colocarla donde debería estar", apostilla el doctor Ruiz.

¿Las ojeras se heredan?

Con motivo de la publicación de Lo que tu piel dice de ti (La Esfera de los Libros) , el director de la Clínica Dermatológica de la Piel asegura otro factor que predisponen a la aparición de ojeras son la genética.



"Sí se heredan, hay familias que tienden a tener ojeras. Pero hay que dejar claro que cuando hablamos de 'ojeras' nos referimos a dos cosas: la pigmentación oscura debajo de los ojos y al hundimiento de la zona del palpado inferior o canal de la lágrima".



Eso sí, según distingue el dermatólogo, las bolsas y las ojeras tienen tratamientos distintos: "La pigmentación la tratamos con cremas despigmentantes y contornos de ojos que logran aclarar esa piel oscura. Y el hundimiento lo tratamos con inyecciones de ácido hialurónico que iluminan la zona al hacer que recupere el volumen perdido".



En este sentido, desde la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) recuerdan que la piel que hay alrededor de los ojos es mucho más fina, y por tanto más sensible que la del resto del rostro, por lo que también requiere de un cuidado diario especial.

"A esto hay que añadirle, que hablamos de zonas en las que la presencia de colágeno también es menor. La piel del contorno ocular, además, se distiende con facilidad porque está en continuo movimiento de parpadeo", añade la entidad científica, al tiempo que precisa que siempre hay que dejarse asesorar por un dermatólogo antes de emplear cualquier tipo de producto o tratamiento en la zona.



Por otro lado, la AEDV menciona a estos factores que también influirían en la aparición de las ojeras y de las bolsas:

-Enfermedad renal: en algunas situaciones, la presencia de bolsas en los ojos puede ser una señal de problemas renales.

-Hipotiroidismo: la tiroides lenta puede ser causa de bolsas en los ojos y afecta a un 2% de la población.

-Dieta inadecuada: exceso de sal, de alimentos procesados e ingesta insuficiente de agua.

-Toxinas: probar a desintoxicar el cuerpo siempre será buena opción.

"Sea cual sea la causa de la presencia de bolsas y ojeras es importante recalcar que puede ser corregida en manos del especialista adecuado. El dermatólogo será quién diagnosticará la causa de su aparición y remitirá el tratamiento más adecuado", insiste la Academia Española de Dermatología y Venereología.