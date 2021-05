La falacia de que vacunar al 70% logra la inmunidad de grupo: “No sabemos cuándo la alcanzaremos"

El concepto de inmunidad de grupo, o de rebaño, es uno de los más resbaladizos de todos los que hemos aprendido con la pandemia. Es muy fácil definirlo: la protección indirecta que se consigue cuando una población se vuelve inmune como resultado de la vacunación o de haber pasado la enfermedad. Es decir, que aunque uno no esté vacunado ni haya pasado la Covid-19, está protegido frente a ella porque todos a su alrededor son inmunes.

Sin embargo, en la práctica, nadie sabe en realidad cuándo se alcanzará la inmunidad de grupo. "Lo del 70% es un objetivo, pero la situación de inmunidad requiere cifras mayores", explica Vicente Martín, profesor de Salud Pública en la Universidad de León. "Lo que sí va a pasar es que los hospitales estarán más controlados, con pocos ingresos y enfermos en UCI".

La estrategia de vacunación actual, señala, no está pensada tanto para alcanzar la inmunidad de grupo como "para que la gente no muera o ingrese en los hospitales y que estos no se saturen" porque, en realidad, no se sabe cuándo alcanzaremos la inmunidad de grupo.

"Dependerá principalmente de las variantes que surjan y de su capacidad de escape vacunal", observa. De esta forma, aunque admite que se valorará el levantamiento de algunas restricciones a medida que la campaña de vacunación entre en la recta final, considera que seguiremos con muchas de ellas, como la mascarilla (al menos en lugares cerrados) y la distancia de seguridad, durante bastante tiempo.

De hecho, la presencia de nuevas variantes es lo que llevó en su momento a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y principal cara científica frente a la pandemia en ese país, a afirmar que puede que necesitemos hasta un 95% de vacunación para poder hablar de inmunidad de grupo. Otros expertos van más allá y se inclinan directamente por olvidar este concepto, dada la aparición, con cierta frecuencia, de nuevas variantes.

Sin miedo a las nuevas variantes

Sin embargo, algunos especialistas ven un excesivo alarmismo en estas elucubraciones. "Lo que está claro es que, en las personas vacunadas, la incidencia de la Covid está bajando de forma radical", sentencia Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta. "Y ahora tenemos la variante británica en nuestro territorio".

Al respecto de otras variantes, como la sudafricana, "no se está diciendo que las vacunas sean ineficaces, sino que su eficacia es inferior", advierte. "Dependerá de la cantidad de gente a vacunar, pero los estudios nos indican que la vacunación está haciendo un efecto de inmunidad de grupo: en Reino Unido ya habido días con cero fallecidos. La deducción es bastante simple".

El preventivista señala que se puede conseguir la inmunidad de grupo incluso con una única dosis de las vacunas actualmente disponibles, solo haría falta un número más elevado de inoculaciones.

Al contrario que Martín, Domínguez cree que, dados los buenos resultados de las vacunas, podemos llegar a esta ansiada inmunidad de rebaño incluso antes del 18 de agosto, fecha dada por Pedro Sánchez para alcanzar el número mágico del 70% de población vacunada con dos dosis.

"Si extrapolamos los datos de Ceuta, una ciudad de 80.000 habitantes que con 25.000 vacunados tenemos un 0,1% de infecciones, podemos hacernos una idea orientativa de lo que puede pasar".

Incertidumbres de futuro

En todo caso, ¿se podrían levantar medias? De ninguna manera. Responsables políticos, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han adelantado el fin de las mascarillas, algo que ya ha sido contestado por Fernando Simón, que aboga por esperar a alcanzar ese 70% de vacunados.

Pero Domínguez va más allá. "Nos queda mucho [para levantar todas las restricciones] porque no podemos saber con seguridad qué porcentajes necesitamos para lograr la inmunidad de grupo".

Y recalca: "Tenemos que ser prudentes, hay incertidumbres respecto a las nuevas variantes que puedan surgir, el comportamiento de las personas y otras circunstancias que no se pueden predecir. No es momento de ponerse fechas para la relajación de medidas preventivas individuales o, en todo caso, la reducción de algunas restricciones generales".

El final de agosto llegará,presumiblemente, con casi tres de cada cuatro españoles vacunados. Si le añadimos el alrededor del 12-15% de personas que han pasado la enfermedad, la cifra de inmunes en España superará con creces el 80%. Las mascarillas, por precaución, tendrán que seguir puestas.