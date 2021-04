Margarita del Val confiesa cuál es la vacuna de la Covid-19 que ella se pondría

Margarita del Val es una de las científicas más reputadas de nuestro país y, desde hace un año, una de las voces más autorizadas para hablar de la Covid-19 en España. Su presencia en los medios en los últimos meses se ha multiplicado y la viróloga del CSIC no ha dudado en responder sobre cuestiones que preocupan tanto a la población como las mutaciones del virus, la efectividad de las vacunas o cuándo podremos alcanzar la ansiada inmunidad de grupo. Sus respuestas no siempre han calado de la misma forma en el ya de por sí mermado ánimo de la sociedad española.

Sin embargo, a lo que todavía no había respondido es a la pregunta de cuál es la vacuna que ella se pondría. "Optaría por las de 60% y 70% de eficacia para que las del 95% llegasen a las personas de una generación anterior a mí, que tienen más riesgo", ha dicho en una entrevista reciente en Diario Sur. Del Val, que no ha querido decantarse por uno u otro fármaco, sí que ha salido en defensa de AstraZeneca después de que lleve semanas en el centro de la diana por su posible vinculación con los trombos cerebrales en los senos venosos.

La viróloga ha asegurado que, mientras que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) estudia los detalles clínicos de los casos que se han detectado, "lo que prevalece es que el beneficio es muy superior al posible riesgo". "Incluso, aunque se demostrase la asociación, que la causa de estos casos esporádicos fuese la vacuna, el beneficio sería muy superior al riesgo", ha añadido la especialista.

Del Val apunta que, en el caso de que se demostraran los vínculos entre los trombos cerebrales de senos venosos y la vacuna, lo más importante es "identificar a la población que puede sufrir estas trombosis tan poco frecuentes y hacer un seguimiento más cercano y, además, ponerle un tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas, que es conocido, barato y está disponible en todos los hospitales".

La especialista también ha dado su opinión ante la preocupación que suscitan las nuevas variantes del virus. Según Del Val, "las variantes no tienen ventaja en ser más virulentas, al contrario, las personas más graves transmiten menos el virus porque no se pueden mover". La viróloga también ha apuntado que no tienen ventaja "porque todavía hay mucha población vulnerable y sin inmunidad, y no tiene la ventaja de escaparse de la respuesta inmunitaria".

También te puede interesar...