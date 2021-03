El 'zasca' demoledor de Margarita del Val a Victoria Abril por su discurso negacionista

Margarita del Val, viróloga del CSIC, se ha ganado la fama de 'pepito grillo' de la pandemia, sin dejar resquicios para la autocomplaciencia y la relajación incluso cuando los datos de la Covid-19 parecen ofrecer un respiro. Sin embargo, esta vez le ha tocado hacer gala de optimismo para responder al incendiario discurso negacionista de Victoria Abril en la presentación de los Premios Feroz, en el que llegó a decir que las vacunas "no se han probado en personas" y se están produciendo más muertes desde que se administran.

La investigadora, entrevistada en Liarla Pardo, comienza con un sucinto pero directo 'zasca' que resulta demoledor: "Yo no soy actriz de teatro pero ella tampoco es viróloga, claramente". Sobre las vacunas, ha celebrado los primeros datos de efectividad que se están registrando en poblaciones vacunadas, como los sanitarios y ancianos en residencias, al tiempo que no se han registrados más efectos secundarios que los leves descritos inicialmente. "Son eficaces. Son una maravilla. No son magia, porque no protegen de la infección claramente y son muy seguras porque se han aplicado muchísimas dosis".

"No hay más que mirar en las residencias de ancianos", manifestaba Del Val. "Quien más, quien menos, conocemos a alguien en una residencia, y sabemos que ahora no son la tragedia de antes". La investigadora destacaba los buenos resultados cuando ya van 200 millones de vacunados en el planeta. "Lo que antes se tardaba 10 años en aplicar en todo el mundo y ver los resultados, ahora se ha visto en 10 semanas". Y concluía: "Tenemos mucha suerte, tenemos muchas, tenemos varias. Ya solo nos faltan dosis".

El 'coronacirco' de Abril

Frente a la afirmación de que las vacunas “son unos experimentos sin probar”, la realidad es que todas ellas cuentan con la aprobación de las agencias del medicamento nacionales, que han publicado documentos donde se confirman los controles de seguridad superados, según recuerdan Sergio Hernández y Ramiro Fuente en EFE.



Además, revistas científicas que son referentes para investigadores y autoridades sanitarias han recogido el resultado de los ensayos clínicos y explican cómo las vacunas han sido probadas en decenas de miles de voluntarios y han sido bien toleradas.

Tampoco es verdad que haya más casos positivos de coronavirus desde que empezaron las vacunaciones. Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que el número de casos de covid-19 en el mundo ha caído un 11 % en la sexta semana consecutiva de descensos, mientras que las muertes han bajado un 20 %.



En el Reino Unido, los datos oficiales constatan también que este país ha superado el pico de la tercera ola con un retroceso de los contagios del 15,7 % en siete días y una disminución en el número de muertes del 39,4 %.



El descenso coincide con el hecho de que ya se han inoculado 18,69 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus, mientras que 700.718 personas han recibido las dos inyecciones preceptivas.



Respecto a los elogios a la eficacia del modelo sueco, lo cierto es que Suecia solo aconseja el uso de mascarillas en el transporte público, pero sí aplica restricciones a la población, aunque menos duras que muchos países, y su incidencia del coronavirus duplica a la española.



Los datos registrados este miércoles en Suecia mostraban una incidencia de 445 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, más del doble de los 218,6 casos de España. En cuanto a la tasa de mortalidad sueca, era de 125 muertes por 100.000 habitantes, unas tres veces más que Dinamarca, nueve que Finlandia y diez que Noruega.

Abril, además, se refiere a la pandemia como “plandemia”, un juego de palabras con el que los negacionistas atribuyen la actual crisis a un plan preconcebido que se inventa o magnifica la epidemia para manipular a la población. En este contexto, la actriz niega que en 2020 haya habido más muertos que en 2019.



Es otra falsedad, que procede de la viralización de unas cifras provisionales del Índice Nacional de Defunciones (INDEF) del Ministerio de Sanidad. Faltaban por sumar muertes que no se habían incorporado aún a la estadística.



Con la última actualización disponible, del 19 de febrero, el INDEF ya muestra que en 2020 murieron 463.807 personas, cifra notablemente superior a los 418.592 fallecimientos de 2019 y que además es la más elevada de una serie histórica que arranca en 1987.