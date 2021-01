Así se puede reducir a sólo siete días la cuarentena por Covid-19 en España

Actualmente, tanto en España como en Reino Unido se estipula que la cuarentena tanto de casos de Covid-19 como de contactos estrechos debe mantenerse durante al menos 10 días, a pesar de que la OMS sigue recomendando aún hoy día los conocidos 14 días de cuarentena.

Un nuevo trabajo publicado en The Lancet Public Health calcula que, si se mantiene esta cuarentena de 14 días, se reduce alrededor del 59% la transmisión; siempre teniendo en cuenta que un 67% de los positivos la cumplen de forma estricta, y apenas un 50% de los contactos estrechos la cumplen.

Sin embargo, este nuevo estudio sugiere un cambio de paradigma: reducir la transmisión a tan solo siete días de cuarentena.

Test, test y más test

Para empezar, los autores del nuevo trabajo recomiendan seguir las direcrices oficiales de cuarentena y autoaislamiento de cada país, y recuerdan que habrá que seguir investigando al respecto. Además, no han evaluado el coste ni la cantidad de pruebas necesarias para poder llegar a una reducción de cuarentena tan drástica como plantean.

La solución se basaría en usar más pruebas de forma muy concreta: realizar una PCR o un test rápido en el séptimo día de cuarentena en los casos (para poder reducir la cuarentena a esos siete días, y no llegar a los 10 o 14), y realizar test rápidos diarios, durante cinco días seguidos, a los contactos estrechos de los casos positivos, para finalizar su aislamiento aún más pronto.

Para este modelo, los investigadores han tenido en cuenta la carga viral de las personas infectadas y la sensibilidad de las actuales pruebas de Covid-19. Según sus estimaciones, es poco probable que las personas que dan negativo tras 7 días de cuarentena sean infecciosas, y podrían finalizar su aislamiento sin aumentar el riesgo de transmisión del virus, en lugar de esperar a que pasen 14 días y no realizar ninguna prueba de comprobación como se hace actualmente.

Por su parte, los test rápidos diarios durante 5 días continuados para los contactos estrechos podrían reducir la transmisión hasta un 50%, de forma similar al actual enfoque de cuarentena de 14 días totales, sin necesidad de llegar a tal cuarentena. Eso sí, habría que realizar un aislamiento estricto si alguno de estos test da positivo.

El problema del estudio también lo recalcan los mismos investigadores: no han calculado qué cantidad de test haría falta para cada población, ni tampoco qué coste (económico y en recursos humanos) tendría la realización de la ingente cantidad de pruebas que demanda su modelo matemático.

Cumplir la cuarentena

De momento, como indica el coautor del estudio Sam Clifford, profesor asistente en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, cumplir la cuarentena es clave para reducir la transmisión de la Covid-19. Por dicho motivo, sugieren, realizar pruebas continuadas a los contactos estrechos podría reducir sustancialmente el tiempo de cuarentena y mejorar la adherencia a la misma: es más fácil cumplir 5 o 7 días de cuarentena, según sea el caso (caso positivo o contacto estrecho), que llegar a los 10 o 14 recomendados actualmente.

Por su parte, la profesora Elizabeth Fearon, colaboradora en este trabajo, también destaca la importancia de facilitar esta adherencia a la cuarentena. Las pruebas, por sí solas, no tendrán un impacto en la transmisión si no hay un buen apoyo económico y social: muchas personas alrededor del mundo no guardan el tiempo requerido de cuarentena por problemas laborales o por responsabilidades para cuidar a otros. Esto es un problema sobre todo en el caso de los contactos estrechos sin síntomas, que en multitud de ocasiones suelen creer que pueden hacer una vida normal por carecer de sintomatología ya los pocos días inician algún síntoma o bien dan positivo en alguna prueba de control: durante ese tiempo de espera, de forma inconsciente, han continuado colaborando en la tramisión del virus.

Por ello, ambos investigadores hacen hincapié en la necesidad de usar más y más pruebas. Con su método, sugieren, se podría reducir la cuarentena de los casos positivos (al repetir la prueba PCR al séptimo día), o bien descartar antes posibles casos al hacer repetidamente test rápidos a los contactos estrechos sin síntomas. En el primer caso se reduciría la cuarentena actual, y en el segundo se evitaría dicha cuarentena (reduciéndola a solo 5 días).

Problemas: coste y tiempo

Uno de los problemas está en el funcionamiento de las pruebas usadas actualmente. Las pruebas PCR son muy sensibles y tienen pocos falsos positivos, pero requieren al menos 24 h para procesar la muestra y dar un resultado; en Reino Unido se tarda de media al menos dos días en tener resultados. En España, dependiendo de la comunidad autónoma, hay casos que no conocen su resultado hasta pasados 5 o 7 días en el peor de los casos.

Así mismo, la sensibilidad de las PCR dan lugar a la detección de cargas virales muy bajas en personas poco infecciosas, y pueden llegar a detectar las particulas virales semanas después. Por tanto, su uso como "comprobación" de infección resuelta puede dar lugar a error, dando positivo sin que haya una carga viral significativa real. Algunos laboratorios sí especifican la carga viral, pero en el sistema nacional de salud de España no suele darse ese caso; se especifica si hay un positivo o negativo y sin más.

Por otra parte, los test rápidos de antígenos detectan moléculas de superficie del coronavirus, dan resultados en apenas 15 minutos y son más económicos, aunque menos sensibles que la PCR: si hay una carga viral muy baja, puede que no detecten el virus. De hecho, algunos trabajos han llegado a sugerir que los test rápidos solo detectarían un 48% de los casos en comparación a las PCR, aunque se trata de una comparativa con trampa, dado que las PCR son tan sensibles que detectan casos no infecciosos y los test rápidos necesitan cierta carga viral para detectar el coronavirus.

Para finalizar, y aunque el estudio también lo tiene en cuenta pero no asume el coste de ello, cabe destacar que tanto en España como en Reino Unido y en otros países de la Unión Europea cada vez es más complicado rastrear a los contactos: existe tal carga de trabajo a raíz de los casos positivos que buscar a todos los contactos de un caso y lograr realizarles una sola prueba se está volviendo casi imposible en algunas zonas; llegar a poder realizarles cinco pruebas durante cinco días seguidos sería algo utópico.

Así mismo, el mismo problema sucede con la PCR de comprobación que sugieren los autores: con la carga de trabajo actual, tener en cuenta una segunda PCR de comprobación para todos los casos que se detectan a diario solo en España implicaría duplicar el trabajo actual, ya de por sí inasumible; algo, una vez más, utópico.

De todas formas, el trabajo es un modelo matemático que asume estrictamente las sensibilidades calculadas tanto en la PCR como en los test rápidos, y calcula un porcentaje aproximado de cumplimiento de cuarentena tanto en casos positivos como en contactos estrechos. Si bien se sabe que muchos no cumplen estrictamente este periodo de cuarentena, es probable que exista una gran variabilidad entre países e incluso en zonas del mismo país.