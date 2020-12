Muere una niña de 11 años tras comer unas galletas hechas con un pescado venenoso

Pese a que en España no se consume, el pez globo es uno de los manjares más exóticos que se prepara en distintos países de Asia. Un verdadero placer culinario cuyo consumo fue prohibido hace tres décadas por el riesgo que suponía una neurotoxina que contiene este animalito, la tetrodotoxina (TXT), que es letal para los seres humanos. Tras décadas de prohibición, hace unos cuatro años algunos países levantaron el veto al conseguir criar peces globo no venenosos. De ahí que haya vuelto a consumirse, aunque no siempre se siguen las necesarias medidas de seguridad alimentaria.

Es lo que ha ocurrido en Buleleng (Bali). Una niña de 11 años ha fallecido después de haber ingerido unas galletas elaboradas con este pescado, y otra de cinco años está siendo tratada en el hospital de esta provincia indonesia por el mismo motivo. El incidente ocurrió hace unos días, cuando la joven de 11 años fue a hacer una visita a la víctima más joven. "Cuando llegó a la casa, ambas comieron galletas hechas con piel de pez globo, que estaban dentro de un recipiente", reza un comunicado emitido por la Policía de Buleleng.

Una hora después, las niñas comenzaron a vomitar y a sentirse cada vez más débiles, por lo que fueron llevadas a un consultorio local. Ante el empeoramiento de su estado de salud, los médicos decidieron llevarlas a un hospital más grande, pero ya nada se pudo hacer. La niña de 11 años fallecía unos instantes después de llegar al centro sanitario. Por suerte, la otra joven de cinco años pudo reaccionar al tratamiento y su pronóstico es favorable.

A la izquierda, el pez globo; a la derecha, el recipiente en el que se encontraban las galletas.

Las autoridades sanitarias sospechan que, efectivamente, la víctima pudo fallecer debido al veneno tetrodotoxina, que se encuentra presente en el pez globo y para el que no se conoce antídoto. El pez globo sigue preparándose como un manjar en algunos países como Japón, donde se le conoce como 'fugu'. Sin embargo, al igual que pueda ocurrir con las setas, se requiere un gran conocimiento de su anatomía y una preparación culinaria meticulosa para eliminar las partes más tóxicas.

"Las familias de las víctimas son cercanas entre sí y ambas partes han reconocido lo sucedido, no se han presentado cargos y han aceptado el suceso como un desastre lamentable", explica la policía en el comunicado.

No es la primera vez que una desgracia de estas características sucede en Indonesia. En 2006, dos niños de Buleleng murieron horas después de comer galletas saladas hechas con pez globo. Al igual que ha ocurrido esta vez, se sospechó entonces que las galletas no estaban preparadas correctamente y contenían el veneno mortal del pescado.