1 de 5

Nada mejor para definir la especialidad de Oftalmología que las palabras de este especialista adjunto de la Fundación Jiménez Díaz para una web centrada en la formación MIR: "La Oftalmología es una especialidad médico-quirúrgica. Esto no significa que todos los especialistas estén obligados a realizar cirugías, pero sí que somos médicos y cirujanos de nuestra patología. Y precisamente es lo que se aprende en los cuatro años de especialidad: óptica, patología médica, y la patología quirúrgica y parte de su manejo. Pero, además, se ha convertido en una especialidad con gran número de superespecialidades: Retina médica y Retina Quirúrgica, Glaucoma, Córnea y Superficie, Uveítis, Órbita y Oculoplastia, Estrabología, Neuro-Oftalmología, Oftalmología Pediátrica. Para hacer aún más interesante el proceso, tiene dos particularidades más: la alta tecnificación en el diagnóstico, que no solo no ha reducido el manejo exploratorio, sino que ha permitido un nivel diagnóstico y no invasivo altísimo; y el mundo de la microcirugía: no solo por el empleo del microscopio para el 90% de la actividad quirúrgica, sino por el "minimalismo" de las cirugías: las suturas más finas de la Medicina, los implantes más pequeños del organismo, entre otros".