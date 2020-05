Esta es la mascarilla con la que nunca deberías salir a la calle según la OCU

A este paso, puede que mascarillología sea una nueva asignatura el curso que viene. Las informaciones contradictorias por parte de las autoridades sanitarias sobre la necesidad del uso de las mascarillas, la polémica en torno a las distribuidas por la Comunidad de Madrid en las farmacias y, por último, la recomendación del Ministerio de Consumo a la población general de no utilizar las de tipo FFP2 hacen que no sea tan fácil asimilar el concepto "proteger y protegerse del coronavirus Sars CoV-2 con mascarilla".

Esta semana se ha sumado una nueva pieza al rompecabezas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha desaconsejado utilizar mascarillas con válvula, un accesorio que llevan sólo las mascarillas que forman parte de los equipos de protección individual (EPI) y que, al igual que éstas, se ven a menudo en muchas de las escogidas por los españoles.

Así, se suma a la recomendación de Consumo de que la población general no utilice las mascarillas EPI, pero con esta especificación: sobre todo, las que llevan válvula. No sería el caso, por ejemplo, de las repartidas en las farmacias sin coste para el usuario por la Consejería de Sanidad de Madrid, que también se han desaconsejado pero que no llevan válvula.

Dos jóvenes llevan mascarillas con válvula en la calle. Diario de Avisos

A la pregunta "¿Sirven todas las mascarillas contra el coronavirus? formulada por la OCU en su web, se contesta:"No. Las mascarillas FFP2 y FFP3 con válvula no impiden el contagio del coronavirus a otras personas, ya que precisamente la válvula facilita la salida de la respiración sin ningún tipo de filtro. Y, por lo tanto, pueden contribuir a la propagación del coronavirus".

Según explica a EL ESPAÑOL el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Asistencia Sanitaria (SESPAS) José Jonay, el objetivo principal del uso generalizado de mascarillas es que ésta sea una barrera de contagio "de dentro para afuera"; es decir, que si una persona puede ser fuente de contagio -bien porque sea asintomática o porque haya menospreciado sus síntomas- no transmita el virus.

Esto es justo lo que no consiguen las mascarillas con válvula, que protegen de fuera para dentro. Por esta razón están indicadas para ambientes con riesgo real de adquirir el virus y para sanitarios que deben evitar el contagio de la persona a la que están atendiendo en la realización de procesos médicos muy determinados.

"La válvula lo que hace es permitir que lo que uno está respirando salga fuera", comenta el especialista en medicina preventiva. "Lo que queremos es evitar la transmisión por parte de la población asintomática y, si se usan mascarillas con válvula, alguien podía contagiar al resto", añade.

Por esta razón, cuando se entra en muchos hospitales en la actualidad, lugar donde si es recomendable utilizar una FFP2 -si se acude por síntomas de Covid-19 -, no se deja pasar a las personas con mascarilla con válvula y, o se les suministra otra adecuada, o se les hace tapar esa apertura con esparadrapo.

Pero entonces, ¿por qué existen las mascarillas con válvula? Lo explica también Jonay. Algo de lo que se habla muy poco al mencionar las mascarillas de los EPIs es que son incómodas, mucho más que las quirúrgicas y las higiénicas. Y lo que hacen las válvulas es precisamente dar confort, aliviar algo la sensación de agobio que dan unas mascarillas que, además, son más difíciles de colocar. "Se tienen que ajustar más a la cara", subraya.

Por eso, las FFP2, tanto con válvula como sin ella, hacen que las personas se toquen más la cara, para ajustarse la mascarilla, otra razón para no recomendarlas. Así que, a partir de ahora, además de fijarse en el tipo de mascarilla y en si está homologada, mire si tiene válvula y, si es así, escoja otra, ahora que se puede.