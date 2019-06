La hermana de Carolina Cerezo: "Tus impuestos pagan 'tarjetas b'. Para ti no hay cura"

Carolina Cerezo, la malagueña que se convirtió en un icono de la lucha contra el cáncer por pedir que experimentasen con ella, ha fallecido a los 25 años después de dos luchando contra su enfermedad, según ha confirmado la familia a EL ESPAÑOL. El triste desenlace sucedió este 22 de mayo.

La joven publicó el mes pasado una Carta a la Directora del diario El País titulada "Experimenten conmigo". Carolina contaba en el texto que le diagnosticaron en 2017 "un tipo raro de cáncer" y en estos dos años solo había tenido complicaciones.

"No se invierte en investigación"

Carolina Cerezo y su hermana Gloria Gloria Cerezo

Su hermana Gloria de 39 años, que ha sido su gran apoyo en esta lucha, ha hecho llegar a EL ESPAÑOL esta carta a modo de despedida:

"Con 23 años te dicen que tienes un tipo raro de cáncer que no tiene cura. Te ofrecen directamente cuidados paliativos, augurándote dos meses de vida. Te vuelves loco de pena, rabia, impotencia y dolor. Aún así, gracias a tu enorme fortaleza y al tesón de tu familia que no para de llamar a puertas, consigues que ese par de meses se convierta en año y medio. Mientras tanto, ves como tus impuestos se gastan en coches oficiales, pensiones vitalicias, tarjetas b o cuadros de 80.000 euros. Para ti no existe la cura, lo sentimos pero no se invierte en investigación. Uno de cada tres españoles va a sufrir algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, pero eso no parece suficiente.

Ya no hace falta que experimenten conmigo, quiero decir, con mi hermana Carolina. Ella ya no vive para seguir esperando este tipo de oportunidades que el país donde vive ve innecesarias.

Hoy le ha tocado a Carolina morir buscando su cura. Mañana la víctima tendrá otro nombre".

Un mes antes de su fallecimiento Carolina se tomaba esta instantánea en la Plaza de España hispalense. "Es de su última revisión en Sevilla, cuando le dijeron que todo iba sobre ruedas", cuenta su hermana.

Carolina Cerezo, icono de la lucha contra el cáncer, un mes antes de fallecer G.C.

