Muere Carolina Cerezo, la joven de 25 años que pidió que experimentaran con ella

Carolina Cerezo, la malagueña que se convirtió en un icono de la lucha contra el cáncer por pedir que experimentasen con ella, ha fallecido a los 25 años después de dos luchando contra su enfermedad, según ha confirmado la familia a EL ESPAÑOL. El triste desenlace sucedió este 22 de mayo.

La joven publicó el mes pasado una Carta a la Directora del diario El País titulada "Experimenten conmigo". Carolina contaba en el texto que le diagnosticaron en 2017 "un tipo raro de cáncer" y en estos dos años solo había tenido complicaciones.

"Desde ese día, me he tenido que enfrentar a múltiples recaídas, a priori letales, así como a una radical cirugía reductora en la que perdí gran parte de mis aparatos digestivo y reproductor", escribía la joven.

Buenos días podeís encontrar mi carta en el @el_pais .

Os puedo resumir un poco mi historia:El cáncer interrumpió mi vida cuando iba a cumplir 24 años. No es nada fácil que a esa edad te detecten una enfermedad en la que todo es diversión y no tienes la cabeza para cosas serias. pic.twitter.com/0LxNTA5ges — carolina cerezo (@carolcerezoo193) May 8, 2019

Por ello, aseguraba estar dispuesta a que experimentasen con ella en busca de una solución: "Yo quiero que prueben conmigo. Busco alguna vía que me permita seguir disfrutando de la vida. Sé que mi cura está ahí afuera. No me pienso rendir hasta que agote todas las opciones". La joven dejaba unas palabras afirmando que no perdía la esperanza: "Después de tocar tantas puertas, alguna seguro que se tiene que abrir".

Carolina había pasado ya por dos operaciones y hace poco más de dos semana relataba a Málaga Hoy que iba por su quinta hospitalización, en el Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.

La joven malagueña lo tenía claro y también lo mostró en La opinión de Málaga: "No me voy a rendir y si hay algún tratamiento que se adapte a mi, quiero que experimenten conmigo"

El colegio en el estudió, el centro Santísima Trinidad Málaga transmitía sus condolencias a la familia a través de las redes sociales.

Con enorme pesar comunicamos el fallecimiento de nuestra alumna Carolina Cerezo. Queremos trasmitir nuestro más sentido pésame a su familia y rezamos por su eterno descanso. DEP. @centrosFEST #somosfamilia pic.twitter.com/Vji1R1KrbG — Trinitarias Malaga (@Trinitariasmlg) May 22, 2019

