Juncker, la ciencia ya lo había dicho: no, no hay que cambiar la hora

La política ha vuelto a ir por detrás de la ciencia. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude-Juncker, ha propuesto a los Gobiernos de la Unión anular el cambio de hora, una práctica que obliga a adelantar una hora los relojes el último domingo de marzo y retrasarla de nuevo el último domingo de octubre. Aunque Juncker ha atribuido la decisión -en las próximas semanas se pondrá sobre la mesa una propuesta legislativa para abolir definitivamente esta práctica- a que "la gente lo quiere", la realidad es que varios estudioshan concluido en los últimos años que no hay que cambiar la hora.

La justificación habitual que se esgrime para retrasar -o adelantar- las manecillas del reloj es el ahorro de energía. Cada año se repite como un soniquete exactamente el mismo mantra: esta medida supone un ahorro del 5% del consumo eléctrico, unos 300 millones de euros. De estos, se supone que unos 90 millones tendrían que ver con los hogares españoles, que ahorrarían unos seis euros de media al año. Desde el Ministerio también se asegura que "el transporte, la seguridad vial, las condiciones de trabajo, los modos de vida y la salud" también se ven beneficiados. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

La realidad es que, hasta la fecha, no hay resultados concluyentes que avalen que esta maniobra repetida hasta la saciedad sea efectiva. En 2008 un trabajo en el que se analizó la demanda eléctrica residencial y la facturación de miles de hogares de Indiana (Estados Unidos) durante tres años llegó a la conclusión de que el cambio al horario de verano no sólo no ahorraba energía, sino que "aumentaba la demanda de electricidad residencial" en un 1%.

Pero además de no cumplir lo que promete, el cambio de hora tiene consecuencias negativas para la salud. Un estudio publicado en la revista Current Biology en 2007 demostró que las personas nunca ajustan por completo sus ritmos circadianos al cambio de hora asociado al estío.

Otro trabajo publicado en 2006 apuntaba además que no sólo la cantidad, sino también la calidad del sueño se ve alterada. Gracias al uso de acelerómetros de muñeca, unos científicos finlandeses analizaron los ciclos de descanso de 10 adultos sanos durante los 10 días siguientes al cambio de hora de verano. Este mismo protocolo de medición se repitió durante dos años seguidos. Las conclusiones fueron claras: "El tiempo de sueño se acortó en 60,14 minutos y la eficiencia del sueño se redujo un 10%".

En 1996, hace más de 20 años, un artículo publicado en la revista The New England Journal of Medicine titulado Horario de verano y accidentes de tráfico señalaba que la pérdida de sueño producida por el cambio de hora estaba directamente relacionada con el aumento de los accidentes de tráfico al día siguiente. "El cambio al horario de verano y la pérdida consiguiente de una hora de sueño provocó un aumento de accidentes de tráfico de aproximadamente el 8%", señala el estudio.

En 2009, otro trabajo apuntaba que el cambio al horario de verano reducía el tiempo de descanso y provocaba también un aumento de los accidentes laborales. "Los lunes inmediatamente después del cambio al horario de invierno, en el que se gana una hora, no hay diferencias significativas en el sueño, la cantidad de lesiones o la gravedad de las mismas", apuntan por contra los autores de este trabajo publicado en la revista Journal of Applied Psychology.

Aumenta el riesgo de infarto