España se cae del ranking de los países con mejor salud del mundo según la ONU

España se ha quedado atrás a la hora de cumplir los objetivos de Naciones Unidas de salud global para 2030 hasta el punto de que, a día de hoy, ya no puede considerarse uno de los diez países con las mejores condiciones de salud del mundo. Así lo determina el estudio realizado por la organización Global Burden of Disease para presentar en la 72ª sesión de la ONU y que publica The Lancet.

Se trata de un análisis exhaustivo de las tendencias entre 1990 y 2014 en 188 países medidas en función de 37 indicadores que abarcan desde la prevención del VIH a la cobertura de vacunas, la violencia física y sexual, el abuso sexual infantil y el registro de defunciones. A partir de las puntuaciones que recibe cada país en cada uno de esos campos, los autores establecen previsiones de cara a la próxima década.

España, que disfrutaba de una encomiable séptima plaza en el cómputo global el año pasado, se ha desplomado hasta la decimotercera, tal y como destaca El País. El motivo son los suspensos en los campos de prevención del alcoholismo, el tabaquismo y la obesidad infantil. Concretamente, es en "consumo dañino de alcohol" en donde nuestro país se hunde pasando de los 57 puntos sobre 100 a los 10. Los autores del estudio reconocen, no obstante, que el cambio de metodología para medir este factor nos ha perjudicado.

Los dos otros parámetros en los que se enciende el piloto rojo son los de "abuso infantil", entendido como "la proporción de mujeres y hombres de 18 a 29 años que experimentaron violencia sexual antes de los 18 años" y en donde España obtiene 49 puntos sobre. La prevención del VIH tampoco debería bajar la guardia, ya que la puntuación española es de apenas un 51.

No obstante, las conclusiones abren la puerta a la esperanza: en 25 de los 37 parámetros, notablemente en los de acceso al agua, calidad de la higiene y prevención de la violencia, España obtiene puntuaciones excelentes. El estudio encomia a nuestro país en otros aspectos como la reducción de muertes en carretera, por lo que Naciones Unidas es optimista de cara a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esperanzadores avances

Singapur, Islandia y Suecia han sido los países que más han avanzado en la consecución de los ODS sobre salud, mientras que Somalia, la República Centroafricana y Afganistán han sido los que menos. Los países europeos destacan el el 'top ten', si bien Reino Unido se aferra por la mínima al décimo puesto lastrado en los mismos factores que España, indicando que se trataría de tendencias endémicas para Europa Occidental.

Estados Unidos ocupa el puesto 24, con un "pobre desempeño" en los indicadores de mortalidad por suicidio, abuso sexual infantil, consumo de alcohol y homicidio. China queda en el 74 con puntuaciones bajas en contaminación del aire, lesiones en carretera, intoxicación y tabaquismo.

"China, Camboya y muchas otros países de medianos y bajos ingresos merecen un reconocimiento por mejorar la vida de sus ciudadanos, como lo demuestran las impresionantes mejoras en la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal, la cobertura vacunal, la mortalidad materna y la malaria" - reconoce Christopher Murray, de la Universidad de Seattle y coordinador del estudio.