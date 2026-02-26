España retira estos populares paquetes de azúcar de 500 g por tener sulfitos y piden que no se consuman ante posibles riesgos

Las claves nuevo Generado con IA AESAN ha alertado sobre la presencia de sulfitos no declarados en azúcar de coco sin refinar de la marca Auchan, lote L/1004BE, en envases de 500 gramos. El consumo del producto supone un riesgo para personas con intolerancia a los sulfitos, ya que puede provocar reacciones adversas como problemas respiratorios o alérgicos. La alerta fue activada tras una notificación de las autoridades sanitarias de Cataluña y ya se están retirando los lotes afectados del mercado. Se recomienda a los consumidores intolerantes a los sulfitos que no consuman este azúcar y consulten a las autoridades sanitarias o al punto de venta si tienen dudas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo adscrito al Ministerio de Consumo, ha emitido una nueva alerta alimentaria que se dirige en específico a las personas con intolerancia a los sulfitos.

Y es que han detectado este compuesto en el etiquetado de un producto alimentario que se comercializa en España. Según el aviso oficial, se trata de un azúcar de coco sin refinar de la marca Auchan.

Este producto se comercializa en bolsas de plástico y tiene un peso de 500 gramos por unidad. El lote afectado es el L/1004BE, en cuya composición se ha identificado la presencia de sulfitos no incluidos en la etiqueta.

⚠️ Exclusivamente para personas con intolerancia a los sulfitos: presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de azúcar de coco.

▶️Nombre: azúcar de coco sin refinar

▶️Marca: Auchan

▶️Número de lote: L /1004BE

▶️Peso de unidad: 500 g

📌 https://t.co/lK3EUz3Qdo pic.twitter.com/tRgT4Qc5BL — AESAN (@AESAN_gob_es) February 24, 2026

Esto supone un posible riesgo para quienes son sensibles o intolerantes a esta sustancia ya que puede desencadenar diversas reacciones adversas, pero no representa un peligro para la población general.

El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) activó la alerta tras recibir una notificación por parte de las autoridades sanitarias de Cataluña, lo que ha permitido comenzar las gestiones para retirar los lotes implicados de los canales de venta.

Desde AESAN, se recomienda a quienes tengan este azúcar de coco en su domicilio y sean intolerantes a los sulfitos que se abstengan de consumirlo y que contacten con las autoridades sanitarias o con el punto de venta si tienen dudas.

La legislación alimentaria obliga a que los sulfitos se indiquen de forma clara en el etiquetado cuando superan determinados niveles (normalmente 10 mg/kg), precisamente para proteger a los consumidores sensibles frente a estas reacciones indeseadas.

Y es que se trata de aditivos muy comunes utilizados como conservantes y antioxidantes en alimentos y bebidas. Sin embargo, una parte de la población tiene una alta sensibilidad a estas sustancias.

Su consumo accidental comporta reacciones adversas graves, como problemas respiratorios, reacciones alérgicas graves o problemas gastrointestinales.

Los sulfitos forman parte de la lista de los 14 alérgenos principales de declaración obligatoria porque la transparencia en el etiquetado es la única "medicina" preventiva con la que cuentan los consumidores vulnerables para evitar graves problemas de salud.

Los estudios han demostrado que las concentraciones inferiores a 10 mg/kg son demasiado bajas para desencadenar una reacción adversa, incluso entre quienes son sensibles o intolerantes a esta sustancia.

De hecho, los sulfitos pueden generarse de forma natural en pequeñas cantidades durante procesos de fermentación, como en el vino o la cerveza. Por eso el límite de 10 mg/kg ayuda a diferenciar cuándo sí (y cuándo no) suponen un riesgo.