Nestlé Kéfir: ‘tu dosis diaria de amor’ que cuida de tu salud digestiva

Nestlé Kéfir actualiza su imagen renovando su relación con el consumidor y ensalzando las propiedades de un producto ideal para la salud digestiva.

El kéfir vuelve a ser protagonista en la conversación sobre bienestar por su diversidad microbiana y su fermentación mixta, dos rasgos que lo diferencian del yogur tradicional y lo convierten en un aliado diario para cuidar la salud digestiva. En Nestlé Kéfir, esa esencia se traduce en una receta auténtica, un sabor suave y un aporte nutricional que suma en una dieta equilibrada.

El kéfir es, por naturaleza, un alimento con probióticos, con una gran diversidad de bacterias y levaduras vivas . Además es Fuente de calcio. Por eso, integrarlo a diario puede contribuir al funcionamiento normal de las enzimas digestivas.

Pequeños hábitos que importan

La facilidad para incorporar Nestlé Kéfir a la dieta lo convierte en un excelente vehículo para incorporar nutrientes que resultan deficitarios en la nutrición de los españoles. Es el caso del calcio, la vitamina D o algunas proteínas.

Además, Nestlé Kéfir ofrece variedades sin azúcares añadidos y con 0% materia grasa, lo que facilita su integración en objetivos cotidianos de cuidado nutricional. Así, funciona igual de bien en desayunos, pausas de media mañana o después de entrenar, sumando calidad sin complicaciones.

Otro punto diferencial: el kéfir contiene una cantidad de lactosa reducida, por lo que resulta una opción apta para personas con intolerancia a la lactosa, siempre respetando la tolerancia individual. En definitiva, una bebida láctea basada en leche que les permite disfrutar de los beneficios del kéfir con mayor confort.

Qué hace único al kéfir. Receta auténtica con gránulos de kéfir y una combinación cuidada de 16 tipos de fermentos lácteos y levaduras, pensada para aportar complejidad microbiana, digestibilidad y una experiencia sensorial única. Fermentación mixta (bacterias + levaduras) que genera efervescencia natural y un toque ligeramente ácido, signo de vida microbiana activa. Presencia de kefiran, un polisacárido exclusivo del kéfir, ausente en el yogur.

Son algunas de las características exclusivas del kéfir que lo diferencian esencialmente del yogur, con el que podría existir una cierta confusión. Sin embargo, hay más puntos en los que ambos productos divergen. Por ejemplo, en la diversidad microbiana: el kéfir integra bacterias y levaduras con más de 16 fermentos, que enriquecen su perfil funcional y sensorial.

Además, el tipo de fermentación difiere en ambos casos. La fermentación mixta del kéfir genera una ligera efervescencia y acidez, frente a la fermentación láctica típica del yogur. Además, el kefiran está presente en el kéfir y ausente en el yogur.

‘Tu dosis diaria de amor’

Nestlé Kéfir, además, está de estreno. Ofrece una imagen más moderna y auténtica, alineada con valores que hoy importan: naturalidad, bienestar y calidad. Esta actualización facilita la identificación en el lineal, mejora la lectura de sus atributos y consolida su personalidad en el universo de los lácteos fermentados.

La campaña ‘Tu dosis diaria de amor’ nace para transformar un gesto sencillo en un hábito con impacto que, gracias ser fuente de calcio, contribuye al funcionamiento normal de las enzimas digestivas. La presencia en TV y medios digitales amplifica el mensaje y acerca el kéfir a nuevas audiencias, reforzando el vínculo emocional con quienes buscan salud sin complicaciones.

Cómo integrar el kéfir en tu día. Desayuno: combínalo en un bol con fruta fresca, cereales integrales y semillas para empezar el día con energía. Media mañana: tómalo frío como bebida láctea ligera y saciante. Post-entreno: una ración aporta proteínas y frescor en la recuperación. En cocina: úsalo en salsas suaves o aderezos para un toque cremoso y ligeramente ácido.

El kéfir funciona mejor dentro de un estilo de vida equilibrado, con variedad de alimentos y buena hidratación, así que si se consume en ese contexto, se convierte en un sólido aliado para el día a día. Con su fermentación mixta, su riqueza microbiana y un perfil nutricional equilibrado, Nestlé Kéfir te lo pone fácil para sumar salud cada día.