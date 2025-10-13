Carme Ruscalleda, 73 años, chef, revela sus dos cenas favoritas: "Son divinas. Sientan bien y vas a dormir de primera"

Es todo un as de la alta cocina, pero en casa Carme Ruscalleda prefiere las elaboraciones sencillas. La chef ha compartido cuál es su cena preferida, basada en pocos ingredientes, pero con un alto valor nutricional y que suelen sentar bien.

"Me gusta cenar ligero", confesó al podcast La Picaeta. "Y lo encuentro tan divino. Estas son cenas que te sientan bien y que vas a dormir, evidentemente, de primera". Así lo explica la cocinera catalana que ha cumplido 73 años.

Pero, ¿qué es lo que le gusta cenar a Ruscalleda? La experta cuenta con varias recetas que se basan en tres ingredientes: el pan, el tomate y el huevo. Evidentemente, también echa mano en la cocina de aceite de oliva virgen extra y sal.

"Compramos los domingos un pan muy bueno", explica la cocinera. Y con este pan realiza, o bien una tortilla francesa a caballo del pan, o bien una tortilla a la inversa. Pero, ¿a qué se refiere la chef con los nombres de estas sencillas recetas?

Para realizar ambas recetas, la cocinera empieza empapando el pan en tomate rallado. En el caso de la tortilla francesa a caballo del pan no tiene más complicación que cocinar el huevo de esa manera y colocarlo sobre el pan.

Carme Ruscalleda en el podcast 'La Picaeta'.

En el caso de la tortilla inversa, la chef coge una rebanada de pan sin corteza y la empapa con tomate, sal y aceite de oliva. Luego comienza a hacer una tortilla francesa de dos huevos y pone el pan en el medio. Después cierra la tortilla alrededor del pan.

"O sea cuando cortas la tortilla, dentro está el pan tumaca. ¡Buenísimo!", asegura la chef. No sólo se trata de dos recetas deliciosas y sencillas, sino que además Ruscalleda nos ha descubierto una cena muy saludable. ¿Por qué?

Ingredientes saludables

Lo primero de todo es que Ruscadella habla de elegir un buen pan. Es decir, que el que suele utilizar no es el típico pan blanco del supermercado, sino que probablemente sea uno más trabajado, de masa madre o, incluso, integral.

El mejor pan de trigo que podemos comer en nuestra casa para el día a día es el integral porque es el que más fibra y nutrientes contiene. Esto hace que el pan integral tenga un índice glucémico más bajo y sea bueno para la microbiota.

Son carbohidratos más complejos, que se absorben de manera más sostenida en el torrente sanguíneo y, por lo tanto, aportan la energía poco a poco, sin crear picos de azúcar que aumentan el riesgo de diabetes o nos hacen sentir hambre antes de tiempo.

Empapar el pan en tomate es buena idea porque esta fruta —que muchos siguen llamando hortaliza— está cargada de antioxidantes y sustancias antiinflamatorias como la vitamina C y el licopeno. Ambas son más potentes cuando se come el tomate fresco y crudo.

En España siempre hemos pensado que el tomate combina muy bien con un chorrito de aceite de oliva y la química ha terminado por darnos la razón: el aceite de oliva aumenta la absorción de licopeno en el cuerpo, por lo que debería ser una combinación obligatoria.

Por último, el huevo es el ingrediente estrella de estas cenas de Carme Ruscadella y es una fuente importante de proteínas. Las proteínas que contiene el huevo son consideradas como unas de las más saludables y es que aportan todos los aminoácidos esenciales.

Durante décadas se pensó que comer demasiados huevos podía aumentar peligrosamente nuestros valores de colesterol. Sin embargo, en los últimos años los estudios han demostrado que, si nuestra dieta es saludable, se pueden tomar, incluso, todos los días.