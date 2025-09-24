Adiós al vasito de vinagre de manzana para adelgazar: la ciencia da la espalda al 'quemagrasas' natural

El Grupo BMJ (British Medical Journal) se ha retractado de una investigación que sugería que pequeñas cantidades diarias de vinagre de manzana podrían ayudar a las personas con sobrepeso u obesidad a perder peso.

El pequeño ensayo clínico se publicó en la revista de acceso abierto 'BMJ Nutrition, Prevention & Health' en marzo de 2024 y sus resultados se reprodujeron en los medios. Los hallazgos del estudio generaron una gran atención en su momento y siguen siendo mencionados con frecuencia.

La retractación ha sido aprobada tras plantearse cuestiones sobre la calidad del trabajo, que incluyen el enfoque del análisis estadístico de los datos; valores estadísticos inverosímiles; la falta de confianza en los datos brutos; informes inadecuados sobre los métodos; y la falta de registro de ensayos prospectivos, lo que viola la política editorial de BMJ Group.

Estas inquietudes se plantearon primero como cartas editoriales, que se trasladaron al equipo de integridad de contenido de BMJ Group para su revisión. El estudio se remitió a expertos en estadística para evaluar su fiabilidad. Para comprobarlo, se intentaron replicar los resultados y examinar la autenticidad de los datos subyacentes proporcionados por los autores.

El intento de réplica no dio resultado, y se identificaron múltiples errores analíticos. También se detectaron irregularidades en el conjunto de datos. Su informe, adjunto a la notificación de retractación, concluyó que los datos recopilados de cada participante requerirían un análisis independiente más exhaustivo.

"Los resultados del estudio no son fiables, y no se debería hacer referencia a los resultados de este estudio ni utilizarlos en futuros informes", zanja Helen Macdonald, editora de Ética de Publicaciones e Integridad de Contenido de BMJ Group. Los autores del estudio afirman que los errores identificados no se hicieron con mala fe, y aprueban la retractación del estudio.

"Esta retractación refleja nuestra proactividad para investigar las inquietudes planteadas sobre el contenido que publicamos. Actuaremos cuando sea necesario en aras de la transparencia y la importancia de corregir el registro científico. Tramitamos las denuncias con la mayor celeridad posible, pero es fundamental que se respete el protocolo establecido", añade.

"Las investigaciones suelen ser complejas. Esta, por ejemplo, implicó un análisis detallado de datos y la correspondencia con investigadores, instituciones y otros expertos. Por lo tanto, llegar a una decisión firme, justa y definitiva puede llevar varios meses", concluye.

Al comentar sobre la decisión de publicar el estudio a pesar de la falta de registro del ensayo, el profesor Martin Kohlmeier, editor jefe de BMJ Nutrition Prevention & Health, agrega: "En retrospectiva, fue una decisión equivocada".

Sin embargo, añade, "los autores provienen de un entorno científico poco representado en la investigación nutricional, y la revista busca priorizar la evidencia de alta calidad, que generalmente proviene de ensayos clínicos. Estos son relativamente inusuales en la investigación nutricional, ya que pueden ser difíciles de llevar a cabo debido a la cantidad de participantes y el tiempo necesario para obtener resultados significativos".