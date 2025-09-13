El chef José Andrés (56), alto y claro sobre cuál es su pescado favorito: "Está absolutamente delicioso y es saludable"

La pescadería es, probablemente, uno de los lugares en los que más se recrean los chefs de todo el mundo. Allí encuentran los mejores ejemplares para los platos que luego colman los paladares de sus clientes. No vale cualquier pescado. Se trata de seleccionar siempre aquellos que son excelentes.

El chef José Andrés, uno de los cocineros más reconocidos dentro y fuera de nuestras fronteras, hace tiempo que tiene claro cuál es su favorito. No se trata de un salmón, ni un rodaballo, ni una dorada, ni un mero. Hablamos de una especie mucho más extraña para el común de los mortales: el pez león.

Lo reconoció hace algún tiempo en la newsletter que tiene en la plataforma Substrack, a través de su boletín Longer Tables.

Es probable que aquellas personas que han visitado alguna vez un acuario se hayan fijado en él. Tiene multitud de espinas venenosas por el cuerpo, colores muy llamativos y cara de pocos amigos. Sin embargo, en palabras del propio José Andrés, se trata de un bocado "absolutamente delicioso".

Pero el famoso cocinero, que vive desde hace años en Estados Unidos y es conocido mundialmente por ser también el fundador y líder de la organización humanitaria World Central Kitchen (WCK), va un paso más allá. Según explica, llevar este pez hasta nuestro platos "salva océanos".

“Los biólogos marinos me dicen que es capaz de reducir la población de arrecifes jóvenes hasta un 90% en cinco semanas. Es un gran problema tenerlos merodeando”, asegura. “Si se incrementa el consumo, también crecerá su pesca y el ecosistema marino se verá beneficiado”, prosigue.

El pez león o lionfish es una especie invasora originaria del Pacífico que se ha adaptado sobremanera a las aguas cálidas del Caribe. Así, se trata de una especie que está destruyendo los ecosistemas propios de esta zona debido a que se trata de un depredador voraz que acaba con las poblaciones de peces nativos y esquilma los arrecifes de coral.

El chef José Andrés apuesta por su consumo como una forma no sólo de paladear un buen bocado, sino de ayudar también a las comunidades de pescadores y conseguir que se fomente su pesca. Porque ese es otro de los problemas que plantea esta especie: sólo puede ser capturado mediante métodos tradicionales como el arpón o redes de mano.

Pero, ¿cuáles son las propiedades del pez león? Según el famoso chef, la carne de este pescado se parece a la del pez limón. Es decir, se trata de un pescado blanco que podría asemejarse al bacalao, con una carne que se separa en lascas y que se puede cocinar de múltiples formas.

Además, se trata de un pescado muy rico en ácidos grasos omega-3, superior al del pargo, el atún o la tilapia. Los ácidos grasos son unos componentes fundamentales de las grasas y benefician nuestra salud cardiovascular, según diferentes estudios científicos. Así, el pez león podría formar parte de una dieta saludable sin ningún tipo de problema.

"Aunque pueda resultar intimidante por sus espinas afiladas y venenosas, la experiencia al degustarlo es completamente diferente: se trata de un pescado blanco suave y con escamas que recuerda ligeramente al mahi mahi tropical y es absolutamente delicioso", sentencia José Andrés en el boletín informativo de Substrack.