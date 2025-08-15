Amelicious (28 años), chef de cocina saludable, tiene la receta con omega 3 para adelgazar en verano: "Nada más fácil ni rico"

El calamar es uno de los protagonistas del verano, siempre presente en mesas de chiringuitos y restaurantes. A la romana, a la plancha, a la andaluza o en su tinta... Si bien algunas formas de prepararlo son más saludables que otras, la nutricionista y farmacéutica Amelia Platón, 'Amelicious', ha compartido en redes una receta equilibrada para disfrutar de este cefalópodo y aprovechar todas sus propiedades.

Para quienes busquen una receta tradicional que siempre triunfe, es una apuesta segura. "Esta receta de calamares encebollados la aprendí a hacer hace muchos años, pero nunca me canso de hacerla y allá donde va es un éxito", cuenta Amelia. Eso sí, su creadora le añade un toque secreto que la hace única y le da un color especial.

La clave de esta receta, según su creadora, es mantener una proporción equilibrada de los ingredientes:

· 1kg de calamares.

· 1kg de cebolla.

· 1kg de tomate rallado.

· 1 vasito de vino blanco.

· 1 o 2 cayenas.

· Picada: 150 g de almendras, una rebanada de pan frito, 1 diente de ajo y un chorrito de agua.

· El toque especial: una cucharada de cacao en polvo puro.

La preparación es sencilla y es suficiente con seguir unos pasos muy fáciles.

· Sofríe los ingredientes principales: En una olla grande, sofríe la cebolla, el tomate y los calamares hasta que estén tiernos.

· Añade el vino: Una vez que el sofrito esté listo, vierte un chorrito de vino y deja que se evapore para que el alcohol se reduzca y el sabor se integre.

· Prepara la picada: En un mortero o batidora, tritura el pan, las almendras y el ajo (si decides usarlo) con un chorrito de agua hasta obtener una pasta homogénea.

· Integra la picada: Añade esta mezcla a la olla y remueve bien para que espese la salsa y los sabores se fusionen.

· El toque final es añadir una cucharada de cacao en polvo puro. Este ingrediente le dará a la salsa un color marrón intenso y un sabor profundo y delicioso que te sorprenderá.

· Esta receta se puede acompañar de arroz y lenteja roja, como sugiere la creadora, para un plato completo y nutritivo.

Calamar: rico en proteínas y omega 3

Delicioso y saludable, el calamar es un alimento altamente nutritivo si se prepara de forma saludable. Su consumo aporta una variedad de beneficios que lo convierten en una opción interesante para una dieta equilibrada. Por cada 100 g de porción comestible, aporta aproximadamente 80 calorías, 17 g de proteínas y solo 1,3 g de lípidos totales.

Como vemos, una de las principales características del calamar es que es una excelente fuente de proteínas de alto valor biológico, con más de un 16% de este macronutriente. Además, es un alimento bajo en grasas y calorías, lo que lo hace ideal para quienes buscan mantener o perder peso.

Además de las proteínas, el calamar es rico en vitaminas y minerales esenciales. Según la FEN, destaca por su alto contenido en vitaminas B12, E y niacina. Una ración de calamares aporta casi el 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina B12, crucial para la función nerviosa y la producción de energía.

El calamar aporta ácidos grasos omega 3, un elemento esencial en nuestra dieta. Según la Fundación Española del Corazón (FEC), es clave para una buena salud cardiovascular. De hecho, los especialistas recomiendan una ingesta diaria de 250 mg de Omega 3, ya que su consumo ayuda a reducir la probabilidad de que aparezcan enfermedades cardiovasculares, especialmente en personas con altos niveles de triglicéridos y colesterol.

Además, el calamar también es una fuente importante de minerales como el selenio, que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres, el fósforo y el yodo. Su alto contenido de hierro ayuda a prevenir la anemia y apoya una circulación sanguínea saludable. Además, contiene antioxidantes que protegen al cuerpo del estrés oxidativo.