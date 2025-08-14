Gerard Vilarrasa, chef de cocina sana, arrasa con su pizza ideal para adelgazar y con proteínas: "Dos porciones te sacian"

Gerard Vilarrasa se ha hecho popular con sus consejos de entrenamiento en Instagram.

Si buscas una comida fácil de preparar, alta en proteínas y deliciosa, estás de suerte. Cada vez es más común encontrar muchas propuestas que cumplen esos criterios.

Una de ellas es esta receta de "pizza" triangular que ha compartido el entrenador personal Gerard Vilarrasa en su cuenta de Instagram.

Con más de 60 gramos de proteína, esta nueva versión reinventada promete ser la solución perfecta para quienes buscan perder grasa sin renunciar al sabor.

Además de su sencillez, esta receta está diseñada para ayudar en la pérdida de peso. Cada porción contiene solo 200 calorías, lo cual puede parecer una cantidad importante, pero el truco está en su gran aporte de proteínas.

Esta combinación de ingredientes, como la carne de pollo y las verduras, crea un plato muy saciante que te ayudará a controlar el apetito. “Con solo dos triángulos, quedas lleno”, asegura.

Ingredientes

Para preparar esta receta viral, necesitamos los siguientes ingredientes, sencillos y muy accesibles:

· Tortillas de trigo medianas

· 250 gramos de carne picada de pollo

· ½ cebolla

· ½ pimiento rojo

· ½ pimiento verde

· Tomate natural triturado

· Mozzarella rallada

· Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

· Sal

· Ajo en polvo

Una vez tenemos identificados los ingredientes, basta con seguir unos sencillos pasos:

1. Sofríe las verduras: En una sartén con un poco de aceite de oliva, sofríe la cebolla y los pimientos hasta que estén tiernos.

2. Cocina la carne: Añade la carne picada de pollo a la sartén y cocínala. Salpimenta al gusto y agrega ajo en polvo para darle más sabor.

3. Integra el tomate: Una vez que la carne esté lista, incorpora el tomate natural triturado y mézclalo todo bien.

4. Monta los triángulos: Corta las tortillas de trigo por la mitad. En cada mitad, coloca una porción de la mezcla de carne y verduras y un poco de queso mozzarella.

5. Cierra y cocina: Cierra cada tortilla, formando un triángulo. Colócalos en una sartén.

6. Gratina: Cubre los triángulos con más tomate natural y espolvorea mozzarella rallada por encima. Llévalos al horno o a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que el queso se derrita y las tortillas estén doradas y crujientes.

El éxito de esta nueva versión de pizza de Vilarrasa no es casual, se basa en un principio científico fundamental: el poder saciante de las proteínas.

Numerosos estudios han desvelado los mecanismos moleculares que explican por qué las dietas ricas en proteínas son tan efectivas para controlar el apetito.

Durante la digestión de una comida rica en proteínas, se activan una serie de señales moleculares entre el intestino y el cerebro.

Un estudio en ratones, publicado en la revista científica Cell, demostró que los receptores opioides mu (MORs) son los responsables de enviar una señal ascendente al cerebro que, a su vez, activa la gluconeogénesis.

Este proceso de formación de glucosa hace que la sensación de hambre desaparezca, provocando una sensación de saciedad duradera.

Además de su efecto sobre el apetito, las proteínas juegan un papel crucial en el metabolismo. Al consumir este macronutriente, se mantiene la masa muscular magra, lo que tiene un impacto directo en la cantidad de calorías que el cuerpo quema, incluso en reposo.

Un metabolismo más activo facilita la pérdida de peso y su mantenimiento a largo plazo, tal como señala la Clínica Mayo.

En este sentido, la Academia Española de Nutrición y Dietética enfatiza la importancia de una visión integral: "Tenemos que empezar a olvidarnos del peso y centrarnos en la mejora de la composición corporal y de la salud".

Las proteínas no son la primera fuente de energía del cuerpo, ya que su función principal es estructural, ayudando a construir y reparar tejidos.

Sin embargo, su gran poder saciante y el efecto positivo en el metabolismo las convierten en aliadas indiscutibles para una dieta saludable.