Elisa Escorihuela, chef con 15 años de experiencia en cocina saludable, arrasa con sus doritos sanos: "Sin grasa ni sal"

La nutricionista Elisa Escorihuela recomienda esta receta porque ofrece sabores similares a la de los ultraprocesados.

Actualmente se calcula que el 30% de las calorías que se consumen cada día en España proceden de alimentos ultraprocesados.

Estos alimentos son la base de la conocida como dieta occidental, y su elevado contenido en grasas trans, sal, azúcares añadidos y demás aditivos se ha relacionado con diversas enfermedades crónicas cuya prevalencia no ha hecho más que aumentar durante los últimos años.

Sin embargo, es posible de disfrutar de sabores similares sin caer en el consumo de alimentos y snacks ultraprocesados, preparando nuestros propios snacks saludables.

Fue el caso de la nutricionista Elisa Escorihuela y sus "fritos saludables", cuya receta es aplicable a la preparación de otros snacks conocidos como los "doritos" o nachos.

La receta de Escorihuela

En su vídeo de TikTok, el cual se publicó en 2022, Escorihuela explica cómo elaborar fritos y doritos saludables con tan solo dos ingredientes de base: tortitas y aceite.

"Solo necesitas tortitas, aceite de oliva y las especias que prefieras. Para prepararlos, corté las tortitas en trozos y espolvoreé sus especias favoritas. Usa ajo, pimentón y pimienta para darles un sabor increíble.

Luego, añade un buen chorro de aceite de oliva y mezcla todo muy bien para que se impregnen los sabores". En este caso, solo necesitaríamos un horno correctamente precalentado y hornear estas tortitas a 170 grados.

Aunque la nutricionista no lo especifica en su vídeo ni en la descripción del mismo, probablemente con 10 minutos será suficiente.

Si lo queremos realizar en freidora de aire, la temperatura y tiempos serían similares, aunque podemos ir variando dependiendo del grado de la consistencia que deseemos.

Por otro lado, no debemos olvidar que podemos realizar variantes a esta receta: tortitas estándar o integrales, especias como cúrcuma, comino, romero, orégano o hierbas provenzales, e incluso valorar añadir sabores dulces como canela o cacao puro.

Respecto a los datos nutricionales de esta receta, es significativamente mejor opción que su versión ultraprocesada: aceite de oliva virgen extra en lugar de aceite vegetal refinado, y mayor cantidad de fibra si usamos tortitas integrales.

Como ya sabemos, el aceite de oliva virgen extra es rico en antioxidantes como la vitamina E y diversos polifenoles, los cuales se han relacionado con una mejor salud cardio y cerebrovascular a largo plazo.

Asimismo, recordemos que si elegimos tortitas integrales, estas nos aportarán un menor índice glucémico y una mayor saciedad, siendo una mejor opción para personas con prediabetes o diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia, dado que contribuirán a una mejora de la sensibilidad a la insulina.

Además, dado que usaremos especias en lugar de sal, también reduciremos el riesgo de hipertensión en dicho aspecto, más allá de mejorar el aporte de fibra y saciedad de la receta como tal.

También sería viable usar sal, aunque en este caso podríamos valorar usar opciones alternativas como las sales bajas en sodio y altas en potasio.

En cuanto al consumo de este tipo de snacks, no debemos olvidar lo que son: un bocado ocasional, y no un sustituto de una comida como tal.

A pesar de que se trate de un snack saludable, no sería adecuado abusar del mismo, por lo que sería recomendable prepararlo en cantidades moderadas, acompañándolo de salsas saludables como hummus, guacamole casero o salsa de yogur natural, entre otros ejemplos.

Finalmente, la personalización y adaptación de esta receta solo tiene como límite nuestros gustos e imaginación.

Podemos echar mano de tortitas de maíz o arroz en lugar de las típicas tortitas de trigo si buscamos una versión sin gluten (o simplemente nos gustan más estos sabores), o incluso añadir otros toppings como semillas de sésamo y chía si queremos potenciar su riqueza en minerales y proteínas de origen vegetal.