Profesor Iizuka, el sabio japonés de la alimentación: "Tomar fibra y alimentos fermentados desde niño reduce el riesgo de cáncer"

Investigadores de la Universidad de Salud de Fujita (Japón) han revelado cómo varían los patrones alimentarios en función de la edad y el sexo. Las mujeres, han documentado, tienen patrones dietéticos más diversos que los hombres, aunque las diferencias van disminuyendo a medida que las personas se hacen más mayores.

"Ser consciente de las diferencias y la diversidad en los patrones alimentarios según el género y la edad puede conducir a una mejora nutricional individualizada para cada grupo de edad y género", ha destacado el profesor Katsumi Iizuka, del Departamento de Nutrición Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salud de Fujita.

Iizuka y su equipo analizaron las respuestas anónimas de una encuesta dietética obtenidas durante los chequeos médicos de 2.743 empleados de la Universidad de Salud Fujita, a quienes se clasificó en cuatro grupos dependiendo de su edad: de 20 a 29 años, de 30 a 39, de 40 a 49 y de 50 a 59. Los resultados se han publicado en la revista Nutrients y los recoge Europa Press.

El cuestionario de frecuencia de ingesta de alimentos se empleó para evaluar la frecuencia de consumo semanal de 10 alimentos diferentes. Estos incluían la carne, pescado, huevos, productos lácteos, soja, verduras, algas, frutas, patatas y aceite. También evaluaron la frecuencia de consumo de café y té azucarados, de dulces, de refrescos y de alcohol.

Para mejorar la precisión de los resultados de estudios previos, los investigadores aplicaron técnicas estadísticas más comúnmente utilizadas en ecología para examinar la diversidad microbiana. Eso les permitió determinar la 'diversidad alfa' -en un solo grupo- y la 'diversidad beta' -entre diferentes grupos-. Además, realizaron un análisis multivariado para incorporar las variaciones de edad y género.

Este análisis reveló que la frecuencia de ingesta de los alimentos individuales no varió mucho entre los encuestados hombres y mujeres, salvo que ellas consumían frutas con mayor frecuencia. Los hombres mayores preferían una dieta japonesa tradicional centrada en el pescado y las grasas, mientras que las mujeres más jóvenes se inclinaban por los alimentos de origen vegetal, incluidas las frutas, las verduras y las patatas.

Cabe destacar que estas diferencias en los patrones alimentarios entre hombres y mujeres disminuían con la edad. Los autores del estudio sugieren que este cambio hacia una dieta más saludable podría deberse a la brecha generacional entre los adultos de 20 a 40 años. Según detallan, los adultos japoneses más jóvenes tienden a vivir solos, mientras que los de mediana edad suelen vivir en familia, lo que modifica sus hábitos de consumo.

En este punto, Iizuka hace hincapié en los beneficios que puede tener para la salud futura seguir una alimentación saludable desde una edad temprana. Por ello, han recomendado que las cafeterías y lugares de trabajo incluyan alimentos ricos en micronutrientes, como frutas, algas y productos lácteos.

"Al consumir alimentos ricos en fibra y productos fermentados desde una edad temprana, es posible reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y cáncer. Visualizar las diferencias en los patrones alimentarios entre generaciones puede mejorar la comprensión del público general sobre el equilibrio y la diversidad alimentaria", concluye el profesor Iizuka.