Amelicious (28 años) causa furor con la receta de mayonesa saludable para perder peso en verano: "Fácil y con proteína"

En plena temporada de barbacoas, comidas ligeras y cenas al aire libre, la nutricionista Amelicious -Amelia Platón Garofé- ha revelado una receta que revoluciona uno de los condimentos más populares: la mayonesa. Su propuesta no solo transforma este acompañamiento en una opción mucho más saludable, sino que lo convierte en una fuente real de nutrientes esenciales.

Se trata de una mayonesa de aguacate enriquecida con huevo duro, zumo de lima y aceite de oliva virgen extra (AOVE). Una fórmula sencilla, cremosa y versátil que sustituye las grasas saturadas tradicionales por ácidos grasos insaturados beneficiosos para el sistema cardiovascular. A diferencia de la mayonesa industrial, que suele elaborarse con aceites refinados, aditivos y conservantes, esta alternativa casera está cargada de ingredientes frescos y funcionales.

El aguacate, que actúa como base principal, aporta textura, sabor y una dosis generosa de grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, el mismo que predomina en el aceite de oliva. Según una revisión, este tipo de lípidos ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (el "malo") y a aumentar los de HDL (el "bueno"), disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El uso de huevo duro en lugar de crudo no solo mejora la seguridad alimentaria —evitando riesgos como la salmonela— sino que incrementa el valor nutricional de la receta. El huevo cocido es una fuente de proteína completa y contiene colina, un nutriente esencial para el desarrollo neurológico y el metabolismo hepático. De acuerdo con un informe de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU, la colina también está vinculada con una mejor memoria y función cognitiva en adultos.

Por su parte, el AOVE aporta polifenoles con capacidad antioxidante y antiinflamatoria. Estudios como el ensayo PREDIMED —una de las investigaciones más sólidas sobre dieta mediterránea— han demostrado que su consumo regular puede reducir hasta en un 30 % el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves. Además, tres cucharadas de este oro líquido son suficientes para proporcionar una textura sedosa a la mezcla, sin necesidad de recurrir a espesantes artificiales.

La lima aporta vitamina C

El zumo de lima o limón no es un mero aderezo cítrico. Gracias a su contenido en vitamina C, esta preparación casera favorece la absorción de hierro no hemo presente en vegetales, lo cual es especialmente útil en dietas basadas en plantas. También actúa como conservante natural, ralentizando la oxidación del aguacate y prolongando la vida útil de la mayonesa en la nevera, sin necesidad de añadir químicos.

Pero la clave diferencial de esta mayonesa, en palabras de Amelia Platón, está en su equilibrio entre sabor y nutrición. Es una forma deliciosa de incorporar grasas saludables y micronutrientes como el potasio, que ayuda a regular la presión arterial y contrarrestar el efecto del sodio. De hecho, 100 gramos de aguacate contienen aproximadamente 485 mg de potasio, más que un plátano de tamaño medio.

La versatilidad de esta receta también la convierte en una aliada culinaria. Puede emplearse como aderezo para ensaladas, en sándwiches y wraps, o como acompañamiento de platos de pescado azul como el salmón o la caballa, ampliando así la variedad de preparaciones ricas en ácidos grasos omega-3. Incluso puede utilizarse como dip saludable para crudités de zanahoria, pepino o apio, siendo ideal para picoteos sin remordimientos.

Otro aspecto relevante es su capacidad saciante. Gracias a la combinación de grasas buenas y proteínas del huevo, esta mayonesa puede contribuir a controlar el apetito y evitar picos glucémicos tras las comidas. Según un estudio de Nutrition Journal, las dietas que incluyen aguacate como fuente de grasa tienden a generar una mayor sensación de plenitud, lo que puede facilitar el control del peso corporal a largo plazo.

Además, al tratarse de una receta sin gluten, sin lactosa y completamente natural, esta mayonesa resulta apta para personas con intolerancias alimentarias o que siguen dietas específicas. Esto la convierte en una opción excelente para comidas familiares o eventos en los que se desea ofrecer una alternativa inclusiva y sabrosa.

Desde el punto de vista de la salud intestinal, esta combinación también resulta interesante. El aguacate contiene fibra soluble e insoluble que contribuye a la salud del microbioma, mientras que el AOVE favorece la motilidad intestinal. Un artículo concluye que el consumo habitual de ambos ingredientes puede mejorar la diversidad microbiana y reducir marcadores inflamatorios en el intestino.

La receta, que puede prepararse en apenas cinco minutos con una batidora o procesador de alimentos, no solo responde a una tendencia hacia la cocina más saludable, sino que demuestra cómo pequeños cambios en la despensa pueden tener un gran impacto en el bienestar. Amelia Platón anima a incorporar esta preparación de forma habitual porque es ideal para quienes buscan mejorar su dieta sin renunciar al placer de comer bien.