Francisco Rosero, endocrino: "¿Cenas después de las 10 de la noche en España? Vas directo al infarto"

La nutrición es una ciencia en constante evolución. Así, no es de extrañar que los preceptos o mantras que hace unas décadas eran válidos, ahora ya no lo sean. Ha ocurrido con creencias relacionadas con la leche, los huevos, las legumbres o incluso con el pan. En los últimos tiempos, además, son numerosos los especialistas que advierten de que ya no basta con fijarse en lo que uno come, sino que también es importante prestar atención a cuándo se come.

El endocrino Francisco Rosero es uno de esos especialistas. "¿Cenas después de las 10 de la noche? Vas directo a un infarto". Así lo asegura el médico en una de sus últimas publicaciones en las redes sociales. Según explica Rosero, las personas que trabajan en horario nocturno aumentan sobremanera su riesgo cardiovascular. "Un estudio reciente lo dejó claro. Los trabajadores que cenaban tarde incrementaban el riesgo cardiovascular. Los que comían de día, aunque trabajaran por la noche, no se incrementaba el riesgo cardiovascular", dice el experto.

Para sostener esta afirmación, Rosero cita un estudio que fue publicado el pasado 8 de abril en la prestigiosa revista Nature Communications. El estudio, realizado por investigadores del Hospital General de Brigham de Massachusetts (Estados Unidos), apunta que comer durante el día puede mitigar los cambios en los factores de riesgo cardiovascular. Es decir, el horario de las comidas puede ser un factor de riesgo mayor en cuanto a riesgo cardiovascular que el horario del sueño.

"Nuestras investigaciones previas han demostrado que la desalineación circadiana (la desincronización de nuestro ciclo conductual con respecto a nuestro reloj biológico interno) aumenta los factores de riesgo cardiovascular", señala el autor principal, Frank AJL Scheer, director del Programa de Conobiología Médica del Hospital Brigham and Women’s.

Según explica Rosero, cenar más allá de las diez afecta a factores cardiovasculares clave como la hipertensión arterial y la coagulación. "Así que si tienes que trasnochar por trabajo o por cualquier cosa, evita comer. El día se hizo para comer, la noche para descansar. O incluso, si trabajas y no comes, el riesgo cardiovascular no va a aumentar", subraya.

Éste no es ni muchísimo menos el único estudio que ha advertido sobre la influencia que tiene la hora en la que uno come en su salud. Precisamente, el año pasado, un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya y la Columbia University (Estados Unidos) dio un espaldarazo a la teoría que apunta que es mejor cenar temprano y ligero.

El trabajo científico, publicado en la revista Nutrition & Diabetes demostró que ingerir más del 45% de las calorías del día a partir de las cinco de la tarde está asociado a una elevación de los niveles de glucosa, con las consecuencias perjudiciales que esto comporta para la salud, independientemente del peso y la grasa corporal de la persona.

"Unas cifras elevadas de glucosa mantenidas en el tiempo pueden tener implicaciones como un mayor riesgo de progresar hacia diabetes tipo 2, un incremento del riesgo cardiovascular, por el daño en los vasos sanguíneos que provoca la glucosa alta, y una mayor inflamación crónica, que agrava el daño cardiovascular y metabólico", explicó la doctora Diana Díaz Rizzollo, profesora de la UOC.

Asimismo, el endocrino Rosero da un consejo adicional para personas que se ven obligadas a trasnochar por su horario laboral: "Haz ejercicio durante el día". "El ejercicio durante el día ayuda a compensar un poco el efecto inflamatorio del trabajo nocturno. Así que si eres trasnochador, o trabajador nocturno, no comas en la noche. Evita comer siempre. Eso sí, mantén una muy buena hidratación, sal a trabajar ya cenado y cuando salgas, desayuna muy bien con comida real".