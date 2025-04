Matteo Grandi, chef con estrella Michelin: "Eliminé dos alimentos y bajé 90 kilos sin pasar hambre"

Uno de los grandes objetivos para muchas personas en este momento del año es prepararse para el verano, tratando de deshacerse de esos kilos de más para lucir de la mejor forma posible en la playa. Para lograrlo, se deben realizar cambios en las rutinas de alimentación y el propio estilo de vida, siguiendo las recomendaciones de los expertos.

Aquellos que tienen dificultades para adelgazar tienen que saber que la clave para bajar de peso radica en seguir una dieta adecuada. Cada cuerpo es diferente y no todas las personas tienen idénticas necesidades, lo que hace que los alimentos que le sientan bien a uno puede que para otro no sea así. Además, no hay que olvidar que la alimentación debe ir ligada a la actividad física que se realice.

Por mucho que se modifiquen algunos hábitos, si la alimentación no es la adecuada, puede que nunca se llegue a conseguir el resultado esperado. De ello se dio cuenta el chef italiano Matteo Grandi, quien ha desvelado su secreto para bajar 90 kilos sin pasar hambre y en solo ocho meses. Para conseguirlo, solo eliminó dos alimentos clave de su dieta.

Solo dos alimentos

Matteo Grandi ha explicado que hace ocho meses se dio cuenta de que sus hábitos no eran los más apropiados ya que, consumido por su vida y los diferentes compromisos con los que debía lidiar en el día a día, dejó de lado su bienestar, tanto a nivel de salud como estético. Afortunadamente, supo ver el problema y encontrarle solución.

El chef italiano, poseedor de una estrella Michelin, ha asegurado que llegó a pesar más de 185 kilos, pero en un momento dado su cabeza hizo "clic" y se puso manos a la obra para adelgazar. Asegura que lo único que hace falta para conseguirlo es tener "fuerza de voluntad" y que "el resto viene después".

En cualquier caso, el cocinero ha destacado que hubo dos alimentos clave que tuvo que eliminar de su dieta para poder conseguir su objetivo. En su caso, optó por eliminar los carbohidratos y los azúcares, lo que supuso un cambio radical en su vida. Grandi era consciente de que eran los principales culpables de su aumento de peso y por ello decidió sacarlos de su dieta.

Desde que tomó esta decisión, se siente mucho mejor, con una mayor energía, con la mente clara y, además, siendo mucho más productivo de lo que lo era antes. Concretamente, el italiano eliminó los alimentos procesados, "desde la pasta hasta los productos leudados".

Tras adoptar este cambio en su alimentación, Matteo Grandi disfrutó de una gran cantidad de beneficios, pues se encontró con que adelgazó sus primeros 15 kilos, su piel mejoró, desapareció la psoriasis de sus codos, e incluso dejó de oler su sudor, todo ello llevándole a tener claro que "era evidente que mi cuerpo estaba inflamado".

Ayuno intermitente y deporte

El chef italiano ha explicado que ha vuelto a practicar deporte, acudiendo al gimnasio, esquiando y saliendo a correr, además de explicar que se despierta cada mañana con una gran lucidez, algo contrario a lo que sucedía anteriormente, cuando le costaba mucho levantarse de la cama.

Para acelerar su bajada de peso, Matteo Grandi también ha explicado que practica el ayuno intermitente, consumiendo al medio día huevos, salmón, pechuga de pollo y aguacate, para luego, a las 17 horas, comer verduras verdes, pescado, carne, marisco o crustáceos, y dejar el organismo en paz a partir de entonces, sin que tengan que hacer esfuerzo para procesar alimentos y producir insulina.

Las ventajas del ayuno intermitente

El ayuno intermitente ha ganado una gran popularidad a lo largo de los últimos años, siendo cada vez más las personas que apuestan por esta práctica que consiste en concentrar todas las comidas en una franja de tiempo de entre 12 y 16 horas. Su duración es variable y puede darse también en días alternos o ayunar dos días a la semana (sin que sean de forma consecutiva).

Distintos estudios han podido demostrar algunos de los principales beneficios de practicar el ayuno intermitente para la salud, puesto que ayuda a que haya un cambio metabólico y favorecer la pérdida de peso, además de mejora en la sensibilidad a la insulina y su contribución para reducir el estrés oxidativo y la inflamación.

Por otro lado, hay que destacar que ayuda a aumentar la producción de la hormona del crecimiento y da prioridad a la reparación de las células dañadas. También mejora la salud cardiovascular, intestinal y cerebral, previene enfermedades neurológicas, ayuda a prevenir y tratar el cáncer, desintoxica el organismo e incrementa la longevidad.

No obstante, muchos especialistas destacan que es un método difícil de poner en práctica y que puede llegar a tener diferentes efectos secundarios, entre los que se encuentran cambios de humor, fatiga, irritabilidad, antojos, problemas de concentración, deshidratación y desequilibrios hidroelectrolíticos.

En cualquier caso, las evidencias científicas sugieren que cuando se combina una dieta saludable con un estilo de vida equilibrado, el ayuno intermitente es muy eficaz para perder peso. No obstante, en determinados casos y condiciones pueden no ser recomendable ponerlo en práctica, por lo que antes de iniciar este tipo de ayuno convendría consultar con el médico, pues su adopción exige cierto control para evitar problemas en la salud de la persona.