Blanca Boto Martín, nutricionista: "Si tienes estos síntomas puede que tengas candidiasis intestinal"

En los últimos años, el interés por la salud intestinal ha crecido significativamente. Diversos estudios han confirmado que el intestino no solo cumple una función digestiva, sino que también influye directamente en el sistema inmunológico, el estado de ánimo e incluso en la claridad mental.

A este conjunto de relaciones se le ha denominado comúnmente "el segundo cerebro", en referencia al impacto que tiene la microbiota intestinal sobre el bienestar general.

En paralelo, cada vez más personas reportan síntomas aparentemente desconectados entre sí: antojos constantes de dulce, somnolencia crónica, digestiones pesadas, niebla mental y dolores de cabeza frecuentes. La mayoría atribuye estas molestias al estrés o a malos hábitos de sueño, sin sospechar que podrían estar relacionados con una condición más específica: la candidiasis intestinal.

Una de las voces que ha llamado la atención sobre este tema es la de la nutricionista Blanca Boto Martín, quien se dedica a divulgar sobre salud digestiva en redes sociales.

En uno de sus vídeos más recientes, Boto advierte que estos síntomas no deben tomarse a la ligera. Según explica, podrían estar indicando un desequilibrio en la microbiota intestinal causado por un crecimiento excesivo del hongo Candida albicans.

"Si tienes ganas de comer dulce a todas horas y tu cuerpo te pide alimentos como patatas fritas, pasta, arroz o carbohidratos, además de tener mucho sueño y dificultad para concentrarte tanto que te duele la cabeza, puede que estemos ante un caso de candidiasis intestinal", apunta Blanca.

La candidiasis intestinal ocurre cuando el equilibrio natural de microorganismos en el intestino se altera, permitiendo que la cándida crezca más allá de sus niveles normales. Este desequilibrio, conocido como disbiosis, puede tener múltiples causas: desde una dieta rica en azúcares y carbohidratos refinados, hasta el uso prolongado de antibióticos o un sistema inmune debilitado.

Blanca Martín subraya que los síntomas son amplios y variados, lo que dificulta su diagnóstico. "Muchos de estos signos se pasan por alto o se normalizan porque se viven como parte del día a día, pero en realidad podrían estar indicando un problema de base que necesita ser abordado con seriedad", comenta.

Sin embargo, para terminar con esta patología existe un mecanismo de abordaje: cambios en la alimentación —priorizando alimentos antiinflamatorios y reduciendo el azúcar—, control del estrés, mejora en los hábitos de sueño y, en algunos casos, el uso de probióticos o antifúngicos naturales.

No obstante, llegados a este punto es necesario recalcar que cada caso debe tratarse de forma personalizada y siempre con el acompañamiento de un profesional de la salud. La candidiasis intestinal, como cualquier otro desequilibrio en el cuerpo, no tiene una solución única ni universal. Los síntomas pueden variar significativamente de una persona a otra, y lo que funciona para un paciente podría no ser adecuado para otro.

Detectar a tiempo esta afección puede marcar la diferencia entre convivir con síntomas crónicos o recuperar una calidad de vida plena. Y aunque no es una condición grave en la mayoría de los casos, sí puede volverse persistente si no se atiende adecuadamente.