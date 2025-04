José Abellán, cardiólogo: "Si te emborrachas habitualmente en España, el riesgo de ictus aumenta un 300%"

Si el alcohol que consumes a la semana no te preocupa, es posible que seas un bebedor ocasional. Es decir, no tomas alcohol todos los días, pero sí lo haces cuando llega el fin de semana, una celebración o el final de una jornada especialmente dura de trabajo. Ahora bien, los expertos sostienen que el alcohol no sólo es un problema cuando abusamos de él todos los días. Atiborrarse de alcohol sólo de vez en cuando también es peligroso.

Además, en España solemos pensar que beber vino o cerveza es algo inofensivo. Es más, el vino ha tenido durante décadas la fama de ser bueno para el corazón cuando se toma una copa al día. Sin embargo, en los últimos años los expertos en salud y en nutrición se han rebelado contra estas creencias. El alcohol es un tóxico para el organismo y ninguna cantidad puede ser beneficiosa. No hay una dosis segura para estas bebidas.

En este sentido, el cardiólogo José Abellán ha explicado en una publicación para su perfil de Instagram los riesgos del consumo de alcohol ocasional. "Si solo tomas alcohol ocasionalmente, ¿es malo? Lamento tener que decirte que sí", escribe Abellán en la descripción de esta publicación. "Diversos estudios han encontrado que aumenta el riesgo de arritmias, infarto e ictus". Y en la publicación explica cuánto aumenta ese riesgo.

Pillarse una "borrachera ocasional", como dice el cardiólogo, aumenta el riesgo de arritmia en un 20%. Esta dolencia consiste en una alteración del ritmo cardíaco, que suele ser regular y rítmico. Se puede sentir como unas palpitaciones, mareos, síncopes, dolor torácico o, incluso, una pérdida de conocimiento, tal y como explica la página web de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Una arritmia puede aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca.

Tal y como explica la Clínica Mayo, las arritmias pueden llegar a generar coágulos en la sangre que pueden terminar produciendo un ictus, una insuficiencia cardíaca o, incluso, una muerte súbita. Las arritmias se pueden tratar con medicación o, incluso, con cirugía. Pero lo más importante es tratar de prevenirlas llevando a cabo hábitos de vida saludable, como evitar el tabaco, el alcohol, hacer ejercicio, una dieta saludable y reducir el estrés.

Pero, además, José Abellán advierte de que esas "borracheras ocasionales" también aumentan un 59% el riesgo de infarto y un 56% el riesgo de ictus. "Si te emborrachas habitualmente, el riesgo de ictus aumenta hasta un 300%", añade el experto. Pero, ¿cómo actúa el alcohol en el corazón? El alcohol puede afectar a las señales eléctricas que hacen que el corazón funcione con normalidad.

"El consumo mantenido y excesivo puede dañar el corazón porque el alcohol es un tóxico para el músculo cardíaco", explica la Fundación Española del Corazón (FEC). "Puede llegar a debilitar el corazón y causar una enfermedad denominada miocardiopatía dilatada (el corazón se dilata y disminuye la fuerza de bombeo), provocando en el paciente síntomas de insuficiencia cardíaca". Pero, ¡ojo! porque no hace falta consumir grandes cantidades para que experimentemos estos problemas.

"El único tratamiento eficaz de esta enfermedad es la abstención absoluta de cualquier tipo de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades. Por otra parte, hay determinadas arritmias cardíacas relacionadas con el consumo excesivo de alcohol, como la fibrilación auricular", destaca la FEC. De hecho, un estudio de 2023 publicado en JAMA corrigió varios estudios que habían afirmado antes que una copa diaria de vino ayudaba a vivir más años.

"Existe un aumento significativo del riesgo de mortalidad por cualquier causa en las mujeres que bebían 25 gramos o más de alcohol al día y entre hombres que bebían 45 o más gramos de alcohol al día", advierten los autores en el estudio en este artículo de EL ESPAÑOL. Más o menos, 25 gramos de alcohol equivale a dos tercios de cerveza o a dos copas de vino no muy llenas; 45 gramos de alcohol, por su parte, son tres cervezas o vinos del mismo tamaño.

El alcohol forma parte de muchas de nuestras tradiciones y de nuestras reuniones sociales. Por esta razón, los expertos señalan que lo importante es que conozcamos el riesgo que plantean para que nosotros tomemos la decisión sobre cómo queremos consumir. No debemos pensar que el consumo es completamente inofensivo.