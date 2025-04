Manuel Viso, médico: "Si escoges pan integral en lugar de blanco en España por las calorías, te estás engañando"

Nutricionistas, médicos y expertos en dietética coinciden en el diagnóstico: en España se consume demasiado pan blanco, y sería mucho más saludable pasarse al integral. Como muchos consumidores saben, el almidón de las harinas refinadas se asimila muy rápidamente a través de las paredes del intestino, provocando un pico de glucemia en sangre repentino. Por ese motivo, ha sido comparado con comer "azúcar a cucharadas".

Esto, sin embargo, ha podido llevar a un equívoco: a considerar que el pan integral es más saludable porque engorda menos. Esto no es así, explica el médico y divulgador Manuel Viso en uno de sus últimos vídeos en Instagram. Si nos fijásemos únicamente en las calorías, ambos panes serían equivalentes, pero eso no es indicativo de la calidad nutricional del alimento. Lo cierto es que los productos de harina integral sí ayudan a adelgazar, pero de forma indirecta.

"Si escoges el pan integral por las calorías, realmente, ¿en qué se diferencia el pan blanco del integral? ¿Lo sabes, o crees que lo sabes?", lanza Viso en su vídeo. "No te dejes engañar solo por las calorías, porque tanto el uno como el otro tienen prácticamente las mismas. ¡Qué aburrido hablar tanto de calorías! A mi me cansa".

Lo que plantea a continuación el especialista es, en primer lugar, el perfil más rico del pan integral. Cuando la harina no está refinada, todavía conserva partes como la cáscara y el mucílago del grano, que son muy ricas en fibra natural, pero son destruidas cuando la harina se refina. Esto da lugar a carbohidratos complejos, que tardan más en asimilarse y evitan la glucemia.

"Sí, engorda lo mismo si comes la misma cantidad. Pero el pan blanco es sin fibra, sin minerales, sin vitaminas, refinado, y cuando lo comes tienes tal subidón de azúcar que ni un drama de una telenovela", prosigue Viso. "En cambio, el pan integral verdadero -que sea 100% harina integral, porque si no es mezcla- es saciante. Tiene más fibra, más nutrientes, es un buen compi del intestino".

La referencia a la mezcla es importante, porque únicamente el pan que esté elaborado al 100% con harina integral podrá ser etiquetado como tal; hasta 2019, podía ser "integral" un pan con únicamente un 50% de esta harina. Sin embargo, pueden existir triquiñuelas como declarar que contiene un 100% de 'harina integral de trigo', pero revelando en el etiquetado que hay otras harinas en total, y estas son refinadas.

No obstante, los carbohidratos complejos tienen más ventajas a la hora de regular el peso. Los hidratos simples se metabolizan tan deprisa que el organismo no llega a sentirse "lleno", motivo por el que podemos comernos una bolsa entera de patatas fritas sin darnos cuenta. En cambio, la fibra aportada por la harina integral ralentiza la absorción."Si comes pan integral, tendrás menos apetencia por cosas más insanas. Acabarás comiendo menos, porque es saciante".

Este es finalmente el motivo por el que resulta recomendable tomar más pan integral en la dieta: no reduce las calorías ingeridas, pero mejora el perfil nutricional y evita que 'piquemos' otros productos poco saludables, además de evitar la nociva glucemia. "Así que el integral ni es mágico ni quema grasa, pero es mucho más nutritivo y sacia. Elige con cabeza y no con mitos", concluye Viso.