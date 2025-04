Amara Aladel, médico: "Si tienes esto en tu cocina en España y lo estás consumiendo, estás destruyendo tu salud"

El aceite de oliva virgen extra es, probablemente, el alimento más icónico de nuestra dieta mediterránea. Y esto se debe a que es una fuente de grasas saludables de la mejor calidad que en España, y el resto de países que siguen esta dieta, utilizamos tanto para cocinar como para tomar en crudo, en una ensalada o en una tostada. En otras culturas el aceite para cocinar más tradicional es la grasa animal, como la mantequilla.

Las grasas animales son muy diferentes a las que ofrece el aceite de oliva. Esto se debe a que, mientras el aceite de oliva está compuesto en su gran mayoría por los ácidos grasos monoinsaturados, las grasas animales tienen un altísimo contenido en grasas saturadas. Mientras que las grasas monoinsaturadas promueven niveles saludables de colesterol en sangre, las grasas saturadas favorecen el aumento del colesterol LDL, que llamamos malo.

En cualquier caso, ni todas las grasas animales son insanas, ni todas las grasas vegetales son saludables. Un ejemplo de grasas saludables animales son las que ofrecen los pescados y, en especial, los pescados azules. Este grupo es universalmente conocido por el aporte que ofrecen de ácidos grasos omega-3 que también son fundamentales para tener niveles de colesterol saludables en sangre.

Pero, ¿qué pasa con las grasas vegetales insanas? Quizás el aceite vegetal insano del que menos sospechamos sea el de girasol. Así lo ha explicado en sus redes sociales Amara Aladel, que es médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria que ejerce en un servicio de Urgencias, en un vídeo para su perfil de Tik Tok. La médico advierte que existen muchos mitos sobre las grasas vegetales, aunque se centra en la del girasol.

Aunque el aceite de oliva suele ser el más popular, el de girasol cada vez está presente en más hogares y esto se debe a que tiene un precio más bajo. "Si tienes esto en tu casa y lo estás consumiendo, que sepas que estás destruyendo tu salud", asegura Aladel en su vídeo de Tik Tok. "Y lo peor es que nos lo venden como saludable". Dejarnos guiar por el precio, en este sentido, no siempre es la mejor opción si nos interesa la salud.

"Los aceites de semillas, como el de maíz, girasol o linaza, son aceites que nos venden como saludables por ser vegetales", advierte la experta. No debemos, por tanto, dejarnos llevar por la creencia de que lo vegetal es siempre saludable. El hecho de que sean aceites de bajo precio y que tengan una injusta calificación de "saludables" ha hecho que estas grasas estén presentes en multitud de productos del supermercado.

Aladel asegura que "están en casi todo: galletas, salsas, comida precocinada… Sin embargo, son puro veneno inflamatorio". Así de contundente expresa que estos aceites no nos hacen ningún bien a nuestra salud. Pero entonces, ¿cuál debemos consumir? Por supuesto, el más saludable es el aceite de oliva virgen extra. Y aunque hay quien piensa que no es un aceite apropiado para freír, esto no es así.

"Cambia los aceites de semillas por aceite de oliva virgen extra. Tu cuerpo necesita grasas buenas, no basura ultraprocesada. Haciendo este pequeño cambio mejorarás la piel, reducirás la inflamación y hasta mejorarás tu sueño", explica esta experta. En el vídeo también aparece un aguacate, como ejemplo de las mejores grasas vegetales. Aparte de tener grasas similares, el aceite de oliva y el aguacate son ricos en vitamina E.

La vitamina E es uno de los componentes antioxidantes más potentes de la naturaleza y, de hecho, contribuye de esta manera a reducir el riesgo cardiovascular. El aceite de oliva no es sólo para consumir en crudo, gracias a sus antioxidantes es uno de los que más capacidad de resistencia tiene ante las altas temperaturas. Es decir, su composición se mantiene estable a pesar de estos altos cambios de temperatura, sin generar tantos residuos.