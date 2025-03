Ni azúcar ni canela: este es el ingrediente que realza el sabor del café y mejora la digestión sin sumar calorías

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el planeta, siendo muy frecuente a la hora del desayuno para millones de personas. Se puede disfrutar de múltiples maneras, y es que mientras hay quienes lo toman con leche, otros lo prefieren solo y otros lo hacen con avena o leche condensada.

Pero además de su exquisito sabor, es un producto que destaca por la energía que proporciona, ideal para afrontar los quehaceres del día a día.

Para muchas personas el café tiene un sabor demasiado amargo, lo que hace que les cueste adaptarse a él y que al principio puede llevar a rechazarlo, sobre todo a la hora de tomarlo solo.

Sin embargo, si no quieres renunciar a un buen sabor y a todos los beneficios que aporta una taza de café caliente, existe una manera de potenciar su sabor y mejorar la digestión con un ingrediente secreto, y no es ni el azúcar ni la miel.

Aunque pueda resultar muy sorprendente, el truco para conseguir reducir el toque amargo del café sin renunciar a un sabor tostado y profundo hay que echar una pizca de sal en esta bebida. La explicación científica que explica este suceso se basa en el hecho de que la sal consigue que las papilas gustativas no perciban lo amargo, al mismo tiempo que potencia el dulzor.

Utilizar este truco es realmente sencillo y se puede hacer de distintas maneras, pero es importante no abusar de la sal ni del azúcar, puesto que un consumo excesivo de estos ingredientes puede llegar a poner en peligro la salud. No obstante, con un uso moderado no existiría ningún riesgo.

Para usar la sal con el café existen distintos métodos a los que se pueden recurrir. El primero de ellos consiste en agregar un poco de sal directamente sobre los granos para que se disuelva uniformemente durante el proceso de preparación. En cambio, si el café ya está preparado, será suficiente con echar una mínima cantidad de sal en la taza para poder apreciar la diferencia de forma inmediata.

Si vas a utilizar este truco, ten en cuenta que la cantidad debe ser mínima, puesto que en caso de que te excedas, en lugar de conseguir ese mejor sabor y favorecer la digestión, lo que harás será afectar de forma muy negativa al resultado final del café.

Alternativas al azúcar para el café

El placer de tomar una taza de café, independientemente de su variedad, es único e individual, ya que a cada persona le gusta de una forma.

Sin embargo, si tenemos en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es aconsejable reducir la ingesta de azúcares, y una forma de hacerlo es buscando endulzar el café con otras alternativas más saludables.

Canela

La canela aporta muchos más beneficios que el azúcar, además de que ayuda a endulzar el café. Esta ayuda a aumentar el efecto de la cafeína mientras equilibra los niveles de glucosa en sangre y estimula el sistema inmunológico.

A ello hay que sumar que posee unas propiedades nutricionales más que interesantes, al ser rica en fibra, calcio y vitamina K. Además, para todos aquellos que quieren cuidar su figura, la combinación de cafeína y canela ayuda a aumentar la quema de grasas.

Miel y sirope de agave

Tanto la miel como el sirope de agave son dos alternativas naturales al azúcar que son muy saludables, dos opciones ideales para todos aquellos que quieran una fuente más natural sin dejar de lado por completo el azúcar. Además, al mismo tiempo que se endulza la bebida, se consigue dotarla de un sabor único e irresistible.

Estevia

La estevia es un edulcorante perfecto para sustituir al azúcar. La estevia es una planta originaria de las regiones del Paraguay y Brasil, que ha sido usada durante siglos como edulcorante natural. Su poder para edulcorar es 50 veces más potente que el azúcar y con la ventaja de que no aporta calorías.

Asimismo, tiene otras ventajas, ya que facilita la digestión y contribuye a reducir la ansiedad. Sin embargo, en muchas de las ocasiones la estevia que se agrega en alimentos suele tener un elevado porcentaje de un extracto químico. En cualquier caso, es muy recomendada para edulcorar infusiones y café al mismo tiempo que se cuida la salud, pues potencia su sabor.

Eritritol

El eritritol no es demasiado conocido, pero es una excelente alternativa al azúcar. Tiene un 6% de las calorías del azúcar y un 70% de su capacidad para endulzar, además de poseer una estructura química que hace que se pueda tomar sin provocar efectos nocivos, como sí sucede en el caso de que se consuma un exceso de azúcar.

Una de sus ventajas es que no genera picos de azúcar en sangre, si bien, aunque tiene muchos beneficios, no se debe abusar de su consumo.

Azúcar de coco

El azúcar de coco es una alternativa al azúcar blanco muy interesante, aunque contiene un elevado porcentaje calórico. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el azúcar blanco, no se trata de calorías vacías, pues en ella se encuentran nutrientes realmente interesantes para el organismo.

Este azúcar incrementa en menor medida los niveles de azúcar en sangre que el azúcar blanco, dado que tiene un alto contenido en fibra y fructosa.