Damaris Luna, nutricionista: "Si lo consumes en la cena, el omega-3 en España puede mejorar la calidad del sueño"

Los complementos alimenticios vuelven a estar de moda en la sociedad, pero no todo lo que escuchamos es tan bueno como pensamos. Cuando nuestra alimentación es saludable y variada, añadir complementos no es necesario. Sin embargo, sí que podemos beneficiarnos de ciertas moléculas a las que normalmente no les prestamos tanta atención. La vitamina D, el magnesio para dormir mejor y, por supuesto, los ácidos grasos omega-3.

El omega-3 es un ácido graso poliinsaturado conocido por encontrarse en altas cantidades en el pescado azul. Lo que no siempre conocemos es que existen tres tipos de omega-3, el ácido alfa-linolénico (ALA), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Mientras que el primero es más frecuente en los aceites vegetales y los dos últimos, en los pescados y en los mariscos.

Es fundamental que estos ácidos grasos los intentemos incorporar con la dieta y que, si empezamos a tomar complementos, consultemos antes con nuestro médico para saber si se ajusta a nuestras necesidades. En cualquier caso, si estás tomando estos complementos es importante saber que hay varios aspectos que pueden mejorar su absorción, pero también otras que pueden disminuirla.

En este sentido, la nutricionista Damaris Luna ha subido un vídeo a su cuenta de Tik Tok explicando cómo deberíamos tomar omega-3- "Si tomas omega-3 a cualquier hora del día podrías estar perdiendo la mitad de sus beneficios", alerta la nutricionista. "Entonces, ¿a qué hora me tomo el omega-3? El horario en el que te tomes el omega-3 sí es muy importante". Esto se debe a que es una molécula que puede ayudar con algunos procesos del organismo.

"Para empezar para aprovechar el máximo de omega-3, lo ideal es acompañarlo de una comida que tenga grasas saludables, como el aguacate, el aceite de oliva, también almendras y nueces, que ayudan a mejorar su absorción hasta en un 300%. Así que si no lo consumes de esta manera puedes estar perdiendo gran parte de sus beneficios porque no lo estás absorbiendo igual. Y ¡ojo! evita consumirlo en ayunas", explica la nutricionista.

Potenciar el omega-3

Pero entonces, ¿qué horas son las mejores para consumir estos complementos? Damaris Luna sostiene que "el mejor momento es en la mañana, en el almuerzo o a la noche con la cena". Es decir, siempre que vayamos a comer y procurando reservar en todas nuestras comidas los alimentos que favorezcan su absorción. En cualquier caso, hay un momento del día en el que puede resultar más saludable y no lo sospechamos.

"Si lo consumes en la cena puedes mejorar la calidad del sueño gracias a los efectos antiinflamatorios del omega-3 y porque esta sustancia está relacionada con la producción de melatonina, la hormona del sueño. Así que este también es un buen truco para dormir mejor", explica esta experta. Muchas personas toman magnesio y melatonina por las noches para favorecer el sueño y este complemento puede tener un doble efecto.

"Ahora, algo importante: no consumas omega-3 con café o con alcohol, no está de más decirlo. Estas sustancias reducen muchísimo su absorción y si vas a tomar tu cafecito en la mañana, consúmelo y espera media hora. Y ya después consumes el omega-3", explica la nutricionista. En cualquier caso, hay otras maneras de tomar el omega-3 que pueden potenciar otros de sus beneficios.

"Si quieres maximizar sus efectos todavía más, combínalo con alimentos ricos en antioxidantes, como los frutos rojos y la verdura de hoja verde. Esto potencia sus beneficios antiinflamatorios", advierte Damaris Luna. "Y si sientes que tomas omega-3 y no ves nada diferente, un error muy común es cómo guardas el omega-3. Probablemente lo estés guardando en un lugar con mucha luz".

La luz puede ocasionar la oxidación del suplemento y también el calor, es lo mismo. Así que puedes guardarlo en un lugar oscuro y fresco, como el frigorífico. "Si el omega-3 tiene un olor y un sabor muy fuerte a pescado, probablemente ya se oxidó", alerta la experta.