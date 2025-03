Luis Zamora, nutricionista: "Si te crujen las rodillas al sentarte, puede significar que te faltan estas vitaminas en España"

La falta de nutrientes puede parecer un problema lejano en España, pero también afecta en nuestro país. Sí, tenemos una buena disponibilidad de alimentos, pero no siempre elegimos los que son mejores para nuestra salud. Las dietas tradicionales, como la mediterránea, han sido desplazadas por los alimentos ultraprocesados en muchos casos y, aunque pueden resultar deliciosos y ahorrar tiempo en la cocina, no son precisamente nutritivos.

Sin embargo, los alimentos frescos, sin procesar, que cocinamos en nuestras casas están llenos de micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales. Estas sustancias tienen un tamaño ínfimo, pero tienen una gran importancia en nuestra salud. Tanto es así que muchos de nosotros tomamos complementos alimenticios que podríamos ahorrarnos con una dieta mejor planificada y más natural. Con una dieta variada, deberíamos contar con todas las sustancias necesarias.

Pero, ¿cómo sabemos que tenemos una deficiencia de algún micronutriente importante? En muchas ocasiones, el cuerpo lanza señales, pero no siempre sabemos reconocerlas. Los signos de la falta de estos nutrientes pueden parecer insignificantes o, incluso, los podemos relacionar con el paso de los años. Así lo ha explicado el nutricionista Luis Zamora en el programa Atrévete de la emisora de radio Cadena Dial.

Uno de estos signos confusos son los crujidos en las rodillas, que suelen ser muy comunes en general. Cuando nos agachamos, nos sentamos o, incluso, nos levantamos, es frecuente sentir un chasquido. "Con los años las articulaciones crujen", afirma el experto, no tiene por qué tener más significado que ese. "Pero también puede ser que no estamos tomando suficiente calcio y vitamina D" o, directamente, que tengamos una falta de estos nutrientes.

El calcio tiene fama de ser el mineral fundamental para la salud de los huesos, pero también interviene en el mantenimiento de los músculos, los nervios y el corazón. Tal y como explica la Clínica Mayo en su página web, nuestro cuerpo no produce calcio y, por eso, es muy importante que contemos con fuentes de este mineral en la dieta. La vitamina D, en este sentido, es esencial para que el cuerpo absorba el calcio.

Por eso, Zamora explica que tener crujidos en las rodillas "también puede ser una señal o un signo para aumentar el consumo de lácteos, pescados azules o verduras como el kale, que son muy ricas en calcio". La vitamina D, por su parte, es una de las que más escasean en la población española y una de las mejores maneras de obtenerla es exponiéndose a la luz solar durante el día, eso sí, con precaución.

Encontrarse con un hematoma en la piel del cual no sabes cómo ha podido aparecer es otro de esos síntomas que nos pasan desapercibidos y pueden revelar falta de vitaminas. "Si salen moratones inesperados puede ser falta de vitamina C, que sabéis que interviene en la formación del colágeno. Con lo cual habría que aumentar esos alimentos ricos en vitamina C o de vitamina K, que interviene en la coagulación", explica Luis Zamora.

Vitaminas esenciales

La vitamina C es un importante micronutriente que tiene un elevado poder antioxidante, pero también permite la formación de los vasos sanguíneos, los cartílagos, y los músculos. De hecho, la Clínica Mayo explica que es imprescindible en el proceso de curación del cuerpo. La vitamina C se encuentra en las frutas cítricas, como todos sabemos, pero también en el brócoli, en los tomates y, sobre todo, en los pimientos.

Se recomienda que tomemos esos vegetales crudos porque la vitamina C es termosensible, lo que significa que cuando se expone al calor de la cocción se desactiva. La vitamina K es, como explica el nutricionista, muy importante para la coagulación de la sangre y se puede encontrar en los vegetales de hoja verde.

El último signo que puede indicar falta de minerales son "los espasmos recurrentes en el ojo, cuando te perrea un párpado. Puede ser también un signo de que, a lo mejor, no estás tomando todo el magnesio que deberías. Las espinacas y las nueces son tus aliados", explica Zamora. Los suplementos de magnesio están de moda para mejorar nuestro descanso, pero es importante destacar que también se puede obtener por la dieta.