Ni yogur ni leche: el alimento con el doble de calcio y desconocido en España que previene la osteoporosis

Descubrir dónde hay uno de esos famosos superalimentos no es una tarea fácil. Sin embargo, siguiendo los consejos de los expertos podemos dar con algunos de ellos. O adquirir los conocimientos suficientes para, a partir de ese momento, ser nosotros mismos quienes realicemos estos descubrimientos.

Una de las familias alimenticias que mejores críticas reciben por parte de los nutricionistas y dietistas son las verduras. Pero especialmente, los vegetales de hojas verdes. Y es que estos no deberían faltar en la dieta semanal de cualquier persona. E incluso en su consumo diario, ya que la mayoría de ellos están repletos de propiedades positivas.

Sin embargo, uno de los hándicaps más importantes que tienen estos vegetales es que a veces no son muy llamativos a la vista y, sobre todo, al olfato y al gusto. Por ello, no se hacen tan apetecibles a su consumo como suelen ser otro tipo de alimentos. Pero si no los probamos, no descubrimos sus maravillosos beneficios.

Todo organismo que pretenda ser un cuerpo sano y vigoroso debe incluir algún tipo de vegetal de hoja verde. Muchas personas pensarán que el motivo detrás de este consejo es porque son productos buenos para la salud intestinal o para preservar órganos como el corazón, el hígado el cerebro. Pero lo que pocas personas saben es que son alimentos esenciales para preservar nuestra salud.

Y el mayor ejemplo es el kale, un superalimento cuyas propiedades y beneficios parecen ilimitadas. Y es que no sólo es bueno para proteger nuestro esqueleto, también contribuye a un buen funcionamiento del sistema circulatorio, preserva la salud de nuestro cerebro, es saciante e incluso contribuye a detener procesos antiinflamatorios adversos.

¿Qué es el kale y cuáles son sus beneficios?

Los vegetales de hojas verdes son los grandes olvidados de esta rama de la alimentación. Sin embargo, hay algunos que están ganando en los últimos tiempos una gran repercusión. Uno de ellos procede directamente del norte de Alemania. Sin embargo, ha empezado a consumirse de manera recurrente en España. Y todo porque figura como uno de los superalimentos más sorprendentes.

"El kale contiene más calcio que la leche, más hierro que la carne y una gran cantidad de vitaminas y minerales, lo que lo convierte en un superalimento con un alto valor nutricional". Así lo afirma la web Farmcia Bio. Por su parte, la Fundación Española de la Nutrición recomienda tomar estos alimentos porque proporcionan vitaminas que cumplen funciones reguladoras y protectoras en el organismo.

Además, existe un factor que pocas personas conocen y es que las verduras de hojas verdes son la mejor arma para cuidar nuestra salud ósea y huir de enfermedades como la osteoporosis. Una de sus principales propiedades es que es un producto rico en calcio y en vitamina K. Por ello, el kale, o col rizada, es conocido como el 'oro verde'. Y a pesar de que procede del norte de Alemania, cada vez tiene más protagonismo en nuestro país.

Instituciones como el Medical News Today aseguran además que esta verdura es capaz de controlar nuestra presión arterial, mejorar la salud digestiva e incluso protegernos de algunos tipos de cáncer. Además, es un alimento muy recomendable para aquellas personas que padecen diabetes de tipo 2.

Esta verdura, que pertenece a la familia de las crucíferas como el brócoli o la colifor, le gana muchas batallas a otros alimentos que no deberían faltar en nuestra dieta. Y es que aporta más hierro que un filete y más calcio que la leche. Y ayudará también a cuidar nuestra vista y a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Además, como no podía ser de otra forma, es un alimento que nos saciará de manera rápida y que colmará nuestro apetito sin aportarnos grasas y calorías innecesarias.