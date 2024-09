Ni atún ni mejillones: esta es la nueva conserva saludable de Mercadona que reduce el azúcar en sangre

Muchas cocinas cuentan con un ingrediente discreto pero imprescindible para darle profundidad y carácter a los platos más tradicionales. Nos referimos a los pimientos secos, ejemplares de alguna de las muchas variedades de Capsicum annuum que alguna vez brillaron frescos bajo el sol pero han encontrado en el secado una nueva vida que transforma sus sabores. Se vuelven así más intensos, complejos y duraderos.

Desde la elaboración de sabrosas salsas mexicanas hasta tradicionales sofritos y guisos mediterráneos, los pimientos secos han sabido ganarse un puesto imprescindible en muchas recetas. Por su popularidad y versatilidad, es muy fácil encontrarlos en cualquier supermercado. Por supuesto, también en Mercadona, que ha lanzado este paquete de 50 g por 1,95€ bajo la marca Hacendado.

Sus ingredientes, como explica en la etiqueta, no podrían ser más sencillos: simplemente pimientos secos. De mismo modo, también se especifica que es necesario lavar antes de consumir. Para extraer la pulpa hay que seguir un sencillo procedimiento que consiste en abrir los pimientos quitando semillas y tallo, y sumergirlos en agua hirviendo durante 5 minutos o en agua templada durante 1 hora.

Pimientos secos Hacendado

Las propiedades de los pimientos

Los pimientos son alimentos con múltiples beneficios para la salud gracias a su rica composición en fibra -6,7 gramos, más del doble que el kiwi-, folatos y antioxidantes. Su alto contenido en fibra no solo proporciona una sensación de saciedad, ideal para dietas hipocalóricas, sino que también contribuye a regular el tránsito intestinal, mejorar el control del colesterol y favorecer el manejo de la glucemia en personas con diabetes.

Además, los pimientos son reconocidos por su capacidad para prevenir enfermedades gastrointestinales, como el cáncer de colon, y por sus propiedades diuréticas.

Entre los compuestos más destacados de los pimientos se encuentra la capsaicina, que proporciona efectos antibióticos y analgésicos, ayudando a conservar alimentos y a aliviar dolores en tratamientos médicos. Además, los pimientos son una excelente fuente de vitamina C, duplicando a frutas como las naranjas en su contenido. Este potente antioxidante no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también protege las células del daño oxidativo, ayudando a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Concentración de nutrientes

Cuando hablamos de los pimientos secos, muchas de las propiedades de los pimientos frescos se mantienen, aunque con algunas variaciones. Por ejemplo, el contenido de fibra y de algunos antioxidantes como los carotenoides y la vitamina A sigue presente, y en ciertos casos, se intensifica debido a la concentración de nutrientes durante el proceso de deshidratación. Esto hace que los pimientos secos sigan siendo útiles para la digestión, ayudando a mejorar el tránsito intestinal y aportando beneficios para la salud cardiovascular y la regulación de la glucosa en sangre.

Sin embargo, la vitamina C es un nutriente que se pierde en gran medida durante el proceso de secado, ya que esta vitamina es muy sensible al calor y a la exposición prolongada al aire. Aunque los pimientos frescos son una excelente fuente de vitamina C, los pimientos secos tienen niveles considerablemente más bajos. Aun así, los pimientos secos conservan una cantidad significativa de antioxidantes como la capsantina y otros carotenoides que contribuyen a la protección celular contra los radicales libres.

Además, en los pimientos secos, compuestos como la capsaicina (presente en las variedades picantes) se mantienen estables, lo que permite que conserven sus propiedades analgésicas y antibióticas. Esta concentración también aumenta el sabor y el picante, lo que los convierte en ingredientes más potentes en la cocina. Por tanto, aunque algunas propiedades se ven reducidas, los pimientos secos siguen siendo valiosos desde el punto de vista nutricional y culinario.