Ni café ni té: la bebida sana para desayunar con omega-3 y proteína que España aún desconoce

Los alimentos funcionales se han convertido en un negocio en auge en algunos países occidentales, tanto como para tratar de añadir suplementación adicional a cualquier alimento o bebida tradicional. Eso es lo que parece estar ocurriendo en Reino Unido, donde marcas como Dirtea, Spacegoods y Reformed han comenzado a vender cafés suplementados con "hongos funcionales".

Hay que recordar que los denominados como "alimentos funcionales" no son nada más y nada menos que aquellos ricos en determinados micronutrientes, y cuya relación con los efectos beneficiosos para la salud han podido ser demostrados. De ahí que la fiebre por estos suplementos no siempre se corresponda con nuestras necesidades.

Hablamos de los alimentos enriquecidos de forma artificial con determinados compuestos, aumentando su valor nutricional previo o bien añadiendo micronutrientes adicionales que completarían los requerimientos diarios. En ese ámbito, los "hongos funcionales" parecen estar intentando hacerse su propio hueco.

[Este es el alimento típico de España que los japoneses toman a diario para vivir 100 años]

Café con hongos funcionales

Según se hace eco 'The Guardian', el problema es que se está expandiendo la demanda de "productos de salud innecesarios". En este caso, los cafés con hongos funcionales prometen aportar 15 componentes diferentes extraídos de hongos como la melena de león, reishi y el chaga. Sin embargo, algunos expertos subrayan que "aún no hay pruebas suficientes para sugerir que funcionan, y la gran mayoría no tienen declaraciones de propiedades saludables autorizadas en el Reino Unido".

En cambio, algunos de estos hongos sí poseen beneficios evidenciados para la salud, con ingredientes como el omega-3 o las vitaminas B12 y D. Estos hongos sí poseen antioxidantes y betaglucanos, pero hay que ser cuidadoso con su contenido real y dosificación. De lo contrario, el contenido en estos cafés enriquecidos podría ser tan nimio como para no otorgar beneficio alguno.

Estas infusiones con hongos funcionales han seducido al 35% de consumidores de café en Reino Unido, y hasta al 50% de consumidores de entre 16 y 34 años según las encuestas. La mayoría de consumidores suelen adquirirlos en las tiendas de marcas oficiales, pero también se encontrarían disponibles en farmacias y tiendas naturistas como Holland & Barret.

El micólogo Nicholas Money, de la Universidad de Miami en Ohio, y autor del libro Moulds, Mushrooms and Medicines, advierte no obstante que las afirmaciones de las empresas no están "fundamentadas" por revisiones científicas. Los hongos contienen compuestos beneficiosos para la salud, confirma, pero de nuevo dependerá del dosaje: si es insuficiente, no sustituirán al consumo del hongo en sí.

Así, algunos de los hongos como la melena de león o Hericium erinaceus sí han dado resultados prometedores como suplemento contra el estrés y para la cognición. Por su parte, el reishi o Ganoderma lucidum todavía está en fase de investigación. Finalmente, el chaga o Innotus obliquus y el Shiitake o Lentinula edodes también parecen prometedores en cuanto a funciones antioxidantes, metabólicas e inmunomoduladoras se refiere.

El café tradicional ha demostrado ser seguro como consumo diario para las personas que no sufran contraindicaciones por motivos de salud, y se relaciona con una mayor longevidad. Sin embargo, la cafeína es un cuchillo de doble filo, y fácilmente se pueden superar los límites diarios recomendados, con efectos negativos para la salud. De ahí uno de los efectos positivos inesperados de esta nueva bebida, plantea Money: "Es posible de hecho que los consumidores de estos 'cafés funcionales' se sientan mejor porque reducen su consumo de cafeína".