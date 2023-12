El innovador marisco español que triunfa en Mercadona: cargado de minerales y omega-3

Una de las suertes de vivir en un país como España es que podemos comer marisco a lo largo del año sin que nos vaya el bolsillo en ello. Opciones económicas pero igualmente sabrosas, como los mejillones, por ejemplo, o incluso las gambas, son habituales en las mesas españolas, por eso cuando se acercan las celebraciones de Navidad buscamos ir un poco más allá e incorporar al menú opciones menos cotidianas. En este sentido, Mercadona se ha propuesto echarnos una mano y después de presentar sus carabineros ahora es el turno de las cigalas.

No es un marisco tan típico en la Navidad como lo puede ser el langostino, normalmente porque su precio en el mercado es muy elevado, pero recurrir a las cigalas congeladas nos deja una alternativa a tener en cuenta. Se trata de un crustáceo típico de los fondos marinos, que vive a gran profundidad en fondos blandos de grano fino que le permitan excavar galerías en las que refugiarse. Con más actividad por las noches para buscar alimento, comen pequeños peces, crustáceos y moluscos, y en nuestro país se capturan en la costa atlántica principalmente, además de algunas zonas mediterráneas.

La técnica que se emplea es el arrastre y aunque la cigala nacional está de temporada durante todo el año, los mejores meses para sus ventas son de mayo a julio y, por supuesto, este mes de diciembre. En Mercadona podemos encontrar la Cigala grande Hacendado ultracongelada y la Cigala mediana Hacendado ultracongelada, que se comercializan ambas en cajas de 500 gramos y cuestan 13,30 y 10,65 euros respectivamente, saliendo el kilo de la primera a 26,60 euros y el de la segunda a 21,30 euros.

Es sin duda una opción mucho más asequible que comprarla en fresco, puesto que además en los mercados irá subiendo de precio a medida que se acerquen las fechas señaladas de las fiestas. Estas cigalas de Mercadona, que vienen crudas, están distribuidas por Globalimar Europa, una empresa con sede en Girona, Cataluña. En la lista de ingredientes figura únicamente la cigala (Nephrops norvegicus) y los conservantes habituales del marisco congelado, en este caso el metabisulfito, especificando que se ha capturado con redes de arrastre en el Atlántico Noroeste, en Irlanda y Escocia principalmente.

Nos recomiendan dejar que se descongelen dentro de la nevera sobre una rejilla o un recipiente similar (también incluyen la posibilidad de hacerlo en agua fría) y después lavarlos bien antes de cocinarlos. Además, en este caso recomiendan que su almacenamiento, transporte y conservación no debe de tener una temperatura no superior a los -18 grados. Obviamente, no se puede congelar una vez que lo hayamos descongelado y no debemos demorarnos más de 12 horas desde que lo tenemos ya en fresco. En la información nutricional, la Cigala grande Hacendado ultracongelada aporta por 100 gramos 86 calorías.

Una bomba de minerales

En total, contiene 1,1 gramos de grasas en la misma cantidad de alimento (0 gramos de grasas saturadas), 0 gramos de carbohidratos, 17,5 gramos de proteína y 0,18 gramos de sal. Si nos fijamos en la información que facilita sobre las cigalas la Fundación Española de Nutrición (FEN), añadimos que aportan 200 miligramos de colesterol por cada 1.000 calorías, así que no son recomendables para las personas que tengan que cuidarse en este sentido. Son además muy ricas en minerales como el calcio (220 miligramos), yodo (90 microgramos), sodio (146 miligramos), potasio (266 miligramos), fósforo (259 miligramos) y selenio (130 microgramos).

Una ración de cigalas supera las ingestas recomendadas de selenio en hombres y mujeres de 20 a 39 años que realizan actividades físicas moderadas. La FEN considera además que sus proteínas son el nutriente principal de la cigala, junto a un alto contenido de ácidos grasos omega-3, que cifran en 0,388 gramos. Con respecto a sus vitaminas, destaca la vitamina B12 y la B3 o niacina, que son las más significativas y aportan el equivalente al 35% de las recomendaciones diarias para la primera y el 26 % para hombres y el 35 % para mujeres de la segunda.

Cómo preparar las cigalas

¿Cómo podemos sacarle el mejor partido? Pues lo cierto es que a las buenas cigalas no les hace falta mucho para que sean un auténtico manjar digno de cualquier mesa navideña. Simplemente con cocerla en su punto, como nos enseñan paso a paso en Cocinillas, estará deliciosa en compañía de una mayonesa suave. También podemos hacerlas a la plancha o al horno, pintándolas con una combinación de zumo de limón, aceite de olvida, ajo y perejil, todo esto machacado en el mortero. Si lo que queremos es estirarlas un poco, seguramente que esta receta de arroz caldoso a prueba de familias numerosas nos lo soluciona.

