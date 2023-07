La alternativa al yogur que recomienda Harvard para el desayuno y apenas tomamos en España

Con las altas temperaturas propias del verano dejamos a un lado ciertos alimentos y damos paso a otros que nos pueden apetecer más durante estas fechas. Aunque esto no ha de provocar que eliminemos algunos nutrientes de nuestra dieta, por lo que debemos buscar alternativas. Por ejemplo, tal vez haya a quien no le apetezca tomarse un vaso de leche caliente por las noches, pero siempre se podría sustituir por el requesón.

Así es, este producto puede ser un postre saludable rico en proteínas magras. Al contrario que el queso, tiene mucha menos grasa, además de que sus proteínas son de alto valor biológico puesto que aportan todos los aminoácidos esenciales. Este 'falso queso' se obtiene de la fermentación del suero sobrante de la elaboración de quesos, por lo que técnicamente no es un queso (éste procede de la cuajada de la lecha cuando se acidifica).

Tiene más de un 80% de agua en su composición. De los macronutrientes que contiene, el que está más presente es la proteína, que supera el 13% del producto total. Por cada 100 gramos, el requesón supone 98 calorías. Es por este motivo por el que tiene menos calorías que los demás quesos. Contiene un 4% de grasa, aunque más de la mitad de ella es saturada.

[Ni yogur ni kéfir: estos son los cinco alimentos con más prebióticos que recomiendan los médicos]

Al igual que sucede con la moda, la alimentación también parece ser cíclica, como demuestra el ejemplo del requesón. Este alimento se convirtió en un indispensable en la década de los 70 en países como Estados Unidos. Ahora, las redes sociales han vuelto a viralizarlo: el requesón cuenta con más de 700 millones de reproducciones en TikTok. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre este 'no queso'?

El queso más sano

Lo cierto es que existen opiniones dispares acerca de esta cuestión. Por un lado, están quienes consideran que es más sano que el queso americano, ya que está menos procesado. También hay nutricionistas que prefieren no apostarlo todo al requesón. "No estoy seguro de que sea diferente de otros tipos de queso", asegura el profesor de la Universidad de Harvard, Qi Sun, a CNBC Make It.

La mayoría de los quesos, incluido el requesón, pueden ser ricos en sodio y grasa. Este es el motivo por el que a Sun le preocupa su excesivo consumo: "Podría ser problemático para las personas con colesterol alto". No obstante, reconoce los posibles beneficios para la salud de los componentes del requesón, como el calcio y los probióticos.

A la hora de elegir el mejor queso más sano, se deben tener en cuenta varios factores. Ya sea el nivel de sodio que contiene o se es bajo en grasa. "Por ejemplo, si se pasa de consumir muchas carnes rojas y carbohidratos refinados a productos de queso, no sería una mala elección", apunta Sun. "El queso es mejor que las carnes rojas y que cualquier alimento rico en carbohidratos refinados, muy alto en grasas saturadas u otras carnes procesadas".

[El queso más saludable que arrasa en Mercadona este verano: por menos de 2 euros, natural y español]

Ahora bien, si lo comparamos con otros productos, como la fruta, la verdura o los cereales integrales, probablemente el queso no sea "un alimento tan fantástico". Lo que sí es indudable, a juicio de este experto de Harvard, es que vitaminas y nutrientes como el calcio y las proteínas pueden encontrarse en la mayoría de los quesos y son importantes para la dieta de cualquier persona.

Sun no considera que el queso sea un producto problemático siempre y cuando "se consuma con moderación y no afecte al colesterol". Además del requesón, también recomienda otros quesos que incluyen el suizo, chédar, appenzeller y gruyer.

Sigue los temas que te interesan