El 'superalimento' oculto de Aragón: la planta saludable, antioxidante y que reduce la inflamación

La comida de España es una de las más variadas, sabrosas y saludables del mundo. Cada lugar cuenta con excelentes ejemplos, y Aragón, como no podía ser de otra manera, no es una excepción. Entre los productos más típicos de esta tierra no podemos dejar de destacar el ternasco, un cordero joven que se asa entero o se prepara en guisos y estofados; la trufa negra, considerada una de las mejores del mundo y muy valorada en la alta cocina; el jamón de Teruel, un jamón curado y de sabor intenso que se consume tanto solo como en platos de carne; o las borrajas.

Las borrajas (Borago officinalis) son una verdura típica de esta región, aunque también se consumen en otras comunidades autónomas. Originaria del área mediterránea, puede llegar a medir hasta 70 cm de alto. Destaca por un largo tallo carnoso cubierto de una pilosidad erizada y unas hojas basales muy grandes, pecioladas, arrugadas y ásperas, y otras más pequeñas, abrazadas al tallo. Sus flores, de color azul o blanco, son muy llamativas.

La forma más común de consumirlas es cocidas y destaca su sabor suave y ligeramente amargo. Se utilizan en la elaboración de guisos, sopas, ensaladas y otros platos tradicionales de la gastronomía aragonesa. Son una fuente rica de nutrientes, vitaminas y minerales, como el hierro, el calcio, el potasio y las vitaminas A y C entre otros. Sin embargo, para muchos, su fama se debe a la expresión "agua de borrajas", que hace referencia a la infusión preparada con sus hojas.

Pero, si bien se trata de un ingrediente muy saludable y nutritivo, también contienen alcaloides que pueden ser tóxicos en grandes cantidades, aunque evitar atracones y, sobre todo, cocinarlas bien, será suficiente para conjurar cualquier peligro. Más allá de esto, es que esta verdura aragonesa puede ser muy beneficiosa para nuestra salud.

Alivio de las inflamaciones

Algunas investigaciones han demostrado que la borraja puede poseer poderosas propiedades antiinflamatorias. En uno de ellos, desarrollado con animales, se descubrió que el aceite de semilla de borraja protege contra el daño celular oxidativo. En otro estudio, esta vez con personas, se observó que tomar un suplemento de aceite de borraja durante 18 meses, redujo los síntomas de la artritis reumatoide, un trastorno inflamatorio.

Salud suprarrenal

Las horas de borrajas son un excelente tónico que actúa sobre la corteza suprarrenal para revivir y renovar las glándulas suprarrenales. Por ejemplo, tomar infusión de estas hojas tiene un efecto calmante y tonificante del sistema nervioso central. Además, la borraja también contiene silicio, que puede tener un poderoso efecto de refuerzo para el sistema nervioso.

Diurético y antioxidante

Las hojas de borraja son naturalmente diuréticas: aumentan la frecuencia y la producción de orina, y ayudan a limpiar el sistema del exceso de líquidos estimulando los riñones. Esto hace que el cuerpo elimine el ácido úrico y el exceso de cristales que pueden causar muchos problemas, como gota, artritis y cálculos renales.

También son ricos en compuestos fenólicos que actúan como antioxidantes, al igual que sus vitaminas A y C, de forma que ayuda a mitigar el daño de los radicales libres que pueden provocar enfermedades y envejecimiento prematuro.

Aceite esencial para la piel

El aceite de borraja contiene altas cantidades de ácido gamma linolénico (GLA), un ácido graso que es parte integral de la estructura y función de la piel. Como posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, puede ayudar a promover la cicatrización de heridas y reparar la barrera natural de la piel.

De hecho, son variadas las investigaciones que han encontrado que la borraja puede beneficiar varias afecciones comunes de la piel, incluida la dermatitis atópica, y ralentizar el envejecimiento gracias a la capacidad de restaurar la barrera de humedad intracelula. Esto significa que la piel se nutre y se repone con hidratación de adentro hacia afuera.

