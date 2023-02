La inesperada bebida que te ayuda a rendir más en el gimnasio: popular en España

¿Qué sería de nosotros sin nuestro café de las mañanas? Probablemente, se nos haría el día más cuesta arriba a prácticamente todo el mundo. Sí, aunque puede que conozcas a alguien que no beba café, esta bebida es la más consumida en el mundo sólo por detrás del agua. Durante años se ha considerado que este líquido oscuro podía resultar peligroso para el corazón, pero las últimas investigaciones han salido en su defensa: el café aporta varios beneficios para la salud y, además, podría ser la bebida definitiva para deportistas.

Aunque solemos utilizar el café para estar más atentos, esta bebida cuenta con muchos beneficios si se consume en el día a día por su alto contenido en sustancias antioxidantes y antiinflamatorias. El consumo de café se ha relacionado con tasas más altas de longevidad, pero no sólo eso. El año pasado la revista Nature publicó un estudio en el que sostiene que ayuda al hígado a reducir la cantidad de colesterol malo en la sangre, otro de Nutrients asegura que disminuye el riesgo de pancreatitis e, incluso, este de Frontiers of Ageing Neuroscience vincula el café con un menor riesgo de desarrollar alzhéimer.

Sin embargo, aquí no terminan las bondades del café: varios estudios también han demostrado que esta bebida puede ser ideal para incrementar nuestro rendimiento en el gimnasio o, incluso, durante una carrera larga. Lo mejor de esta noticia, sin duda, es que el café puede ser un sustituto muy válido de las bebidas energéticas para deportistas. Estos productos estimulantes suelen estar cargados de azúcar o de edulcorantes artificiales, pero sobre todo el problema es que son alimentos ultraprocesados.

El secreto de la cafeína

El café es una bebida psicoactiva, pero es una de las más conocidas por los científicos debido a que ha protagonizado un gran número de estudios científicos. Según este artículo de The New York Times, los estudios sobre los efectos del café en la mejora de la actividad física se remontan a la década de 1900. Para los autores de éstos, parece estar claro que el café realmente mejora el rendimiento físico, pero continúa la discusión sobre cuál es el mecanismo o cómo se debe tomar para obtener mejores resultados.

Este beneficio deportivo del café se suele asociar a la cafeína que, como sabemos, es el compuesto que nos ayuda a mantenernos despiertos, pero ¿cómo? La cafeína es una sustancia que bloquea el receptor de la adenosina, que es la sustancia que produce sueño cuando se acumula en el organismo. Esta reacción tiene un efecto estimulante y, además, el cuerpo libera dopamina y epinefrina, lo que dispara nuestro estado de alerta y mejora la concentración. Es decir, el café puede hacerte sentir menos cansado y más centrado en el ejercicio y, de esta manera, elevar el rendimiento.

Ahora bien, aunque esta es la teoría que puede resultar más evidente, los científicos han señalado otras dos que podrían explicar este aumento del rendimiento. Tal y como explica el artículo de The New York Times, la cafeína por sí misma puede aportar más fuerza a los músculos. El calcio es un mineral fundamental para la contracción de los músculos y la cafeína es capaz de movilizar los iones de dicho elemento. Por esta razón, la contracción de los músculos puede aumentar y esto genera una mayor potencia.

Más potencia

Por último, los científicos también piensan que este chute extra que produce el café en los deportistas puede llegar a deberse a un efecto placebo. Es decir, que la sustancia no tenga nada que ver, pero que el hecho de tomarla convenza al deportista de que logrará mejores resultados. Esta teoría dio comienzo con un estudio realizado en un grupo de 11 corredores: los deportistas a quienes les dijeron que habían tomado cafeína obtuvieron mejores resultados que quienes pensaban que no, independientemente de si lo habían tomado o no.

En cualquier caso, el aumento del rendimiento deportivo asociado al café se cifra entre un 2% y un 5%, según el periódico norteamericano. Además, los ejercicios cuyos resultados mejoran en mayor medida con el café suelen ser los aeróbicos, que se prolongan por más tiempo, pero son menos intensos. Por ejemplo, correr largas distancias, nadar o montar en bicicleta. En los ejercicios anaeróbicos, que llevan más esfuerzo pero requieren menos tiempo, como levantar pesas o hacer intervalos cortos corriendo rápido.

Pero, ¿cuánto café hay que tomar y cuándo deberíamos hacerlo para mejorar nuestro rendimiento físico? Los estudios estiman que la cantidad necesaria se encuentra entre los 2,8 y los 5,4 miligramos por cada kilogramo de peso; es decir, una persona que pesa unos 70 kilogramos debería tomar unos 290 miligramos de café, algo más de una taza. En cualquier caso, cada persona metaboliza esta bebida de una manera diferente: hay a quien le puede sentar mal —como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL— y quien, incluso, no note sus efectos. En cuanto a cuándo hay que tomarlo, los expertos sugieren que debe ser una hora antes del ejercicio.

