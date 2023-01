Los tomates 'gourmet' que arrasan en Mercadona: una bomba de vitaminas que no tiene acidez

Los tomates son unos de los alimentos imprescindibles en las despensas de España y nuestro país es una de las huertas más apreciadas en Europa. Según el Informe Anual de Consumo que publicó el Ministerio de Agricultura de 2021, cada español consume una media anual de 12,98 kilos por persona. El fruto de la Solanum lycopersicum aporta antioxidantes, vitaminas y un toque de sabor a prácticamente todo, tanto en crudo como cocinado. Ahora, Mercadona ha lanzado los Tomates Anhel, una variedad gourmet que conserva las propiedades nutricionales y además equilibra la acidez.

El tomate es originario de Perú y fueron los conquistadores españoles quienes introdujeron su cultivo en Europa, pero no fue hasta el siglo XVIII cuando empezó a usarse con fines culinarios y no solo como una planta ornamental. En concreto, los Tomates Anhel de Mercadona pertenecen a la variedad Marmande, que se caracteriza por su particular forma acostillada y ligeramente de tonalidad marrón con pizcas de verde intenso. Tienen un sabor muy potente y un gran equilibrio entre dulzura y acidez, suponiendo una buena alternativa para las personas que no pueden tomar alimentos demasiado ácidos.

Con una textura crujiente también como característica, esta variedad tiene una alta concentración de vitaminas. En las tiendas de la cadena valenciana y en su portal online, se puede adquirir el pack de 400 gramos de tomates (unas tres piezas por bandeja), a 2,49 euros. Mercadona pone a la venta estos tomates que se han cultivado y envasado en la cooperativa andaluza Granada-La Palma, la cuarta productora de tomate de España. En el etiquetado nos recomiendan degustarlo solo, únicamente cortándolo a la mitad y cada una de ellas en ocho gajos. Un chorro de aceite potenciará todavía más su sabor.

Aunque siempre los hemos desterrado del frutero, los tomates son una fruta y hay que tenerlo en cuenta. Como el resto de sus compañeras, tiene muy pocas calorías y es un aliado perfecto de las dietas de adelgazamiento porque además es muy saciante, ayudando a no picar entre horas. Está compuesto en un 95% por agua, con azúcares simples y algunos ácidos, como el cítrico y el málico, causantes de que resulte apetitoso y muy digestivo. No obstante, en los Tomates Anhel de Mercadona destacábamos que es una bomba de vitaminas.

En concreto, se trata de un trío vitamínico formado por la vitamina C, la vitamina E y la vitamina A, esta última a través del betacaroteno. Así, según la Fundación Española de Nutrición (FEN), tomar 200 gramos de tomate cubre el 80% de la cantidad diaria de vitamina C recomendada. En su valor nutricional destacan sus 22 calorías, 0,11 gramos de grasas totales, 0 gramos de colesterol, 3,5 gramos de hidratos de carbono, 1,4 gramos de fibra y minerales como el calcio (11 miligramos), magnesio (10 miligramos), potasio (290 miligramos) y fósforo (27 miligramos).

Propiedades del tomate

El tomate también es el rey de la vitamina B entre los grupos de frutas y hortalizas, sobre todo aportando ácido fólico, uno de los nutrientes más necesarios para mujeres embarazadas o que estén intentándolo, puesto que contribuye a la formación de las células. El potasio, por su parte, ayuda a una correcta función del sistema nervioso, a la contracción de los músculos y a mantener el ritmo cardíaco regular. La vitamina K, que también aportan los tomares, ayuda a la coagulación y proteger el sistema cardiovascular, además de prevenir el ictus.

Las propiedades y los beneficios del tomate no se quedan ahí, porque también vela por el cuidado de la piel, los huesos y el tránsito intestinal. Son diuréticos, favorecen la evacuación de líquidos por sus bajos niveles de sodio, y tiene licopeno, que es un pigmento carotenoide responsable de su característico color rojo y que aporta grandes efectos antioxidantes, así que protegen a las células del daño oxidativo producido por los radicales libres.

